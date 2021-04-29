"إعلام القاهرة" تنظم الملتقى الإليكترونى "رؤية" بالتعاون مع "إعلام عجمان "الإماراتية

كتب: محمد صبحى

د. هويدا مصطفى: نسعد بالشراكة في مجال نظم التدريب الطلابي مع جامعة عجمان.. وتحديات السوق الإعلامية تفرض علينا الشراكات الأكاديمية التدريبية.



د. هويدا مصطفى: الشراكات والتكامل التدريبي يستهدف تحقيق الريادة وملاحقة التطور المتسارع في سوق العمل وتأهيل الخريجين بالمهارات اللازمة لمتغيرات العصر.



د. حسام سلامة: إعلام القاهرة باب للخبرة الإعلامية وسعداءبالتعاون والمشاركة في تنظيم الملتقى.



عميد إعلام جامعة عجمان: نسعى للتوسع في الشراكة مع إعلام القاهرة لتحقيق تبادل الخبرات بين الكليتين الرائدتين عربيا.



المتحدثون بالملتقى يشيدون بتميز مستوى الإنتاج الطلابي في الأفكار والموضوعات وتقديم الأفلام الوثائقية بصورة تواكب أحدث الاتجاهات المعاصرة

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة ظهر اليوم الأربعاء الملتقى الإلكتروني (وبينار) "رؤية.. اكتشاف الموهبة في صناعة الأفلام الوثائقية" عبر المنصة الإلكترونية زووم، بالتعاون مع جامعة عجمان، برعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ود. كريم الصغير مدير جامعة عجمان، وإشراف د. هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، ود. حسام سلامة عميد جامعة عجمان.



جانب من الملتقى

وفي بداية كلمتها، قالت دكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن فكرة الملتقى جاءت من خلال تطلع كلية الإعلام إلى التعاون العلمي المتبادل والمثمر مع باقي كليات الإعلام في الوطن العربي، وأن كلية الإعلام في جامعة عجمان تعد أحد أبرز الكليات الرائدة في مجال نظم التدريب الإعلامي لطلابها، ولذا جاءت فكرة تنظيم الوبينار الإلكتروني لمناقشة التبادل الفكرى والتدريبى بين الطلاب وبعضهم البعض فى الجامعتين (القاهرة وعجمان).

وأشارت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة إلى أن كلية الإعلام جامعة عجمان بادرت بالموافقة على فكرة التنظيم المشترك مع كلية الإعلام، منوهة إلى أن التعاون والتنسيق في مجال التدريب بين الكليتين سيتوسع خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تحقيق التكامل والتبادل العلمي المثمر، موضحة بأن الشراكات العلمية في مجال نظم التدريب تعد مجالا جديرا بالتوسع والاستمرار خلال الفترة المقبلة لتحقيق الريادة وملاحقة التطوير المتلاحق في سوق العمل الإعلامي وكفرصة للتحسين والإلمام بالمهارات، بما يتلاءم ومتغيرات العصر.



جانب من الندوة

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى بأن تحديات الواقع الإعلامي تشير إلى ضرورة تحقيق التكامل بين كليات الإعلام على المستوى العربي لتعزيز فرص تحسين متطلبات التخرج والتطلع لتلقي طلاب تلك الكليات العربية الإعلامية كافة المعلومات التي تفيد في مرحلة ما قبل التخرج واطلاعهم على انتاجهم التدريبي لتحسين جودة المخرج التعليمي لديهم وكفرصة لتبادل الخبرات العربية ووضع المقترحات اللازمة لتطوير تلك النظم التدريبية والوقوف على أوجه القصور فيها.

وكانت د. هويدا مصطفى قد افتتحت فعاليات الملتقى الإليكتروني بتوجيه الشكر والترحيب بعميد كلية الإعلام جامعة عجمان د. حسام سلامة، وبمنسقي الملتقي الإليكتروني وهم د. بسنت مراد الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة ومدير مركز التدريب بقسم الإذاعة والتليفزيون، ود. صفا عثمان الأستاذ المشارك بكلية الإعلام جامعة عجمان ومنسق برنامج الإذاعة والتليفزيون، وكذلك بالمتحدثين المشاركين على المنصة وهم إبراهيم السيد، المخرج بالتليفزيون المصري، هاني سمير المخرج والمنتج للأفلام الوثائقية، وهيثم كرم، المونتير السينمائي.



الملتقى

من جهته عبر د. حسام سلامة عميد كلية الإعلام جامعة عجمان عن بالغ سعادته لمشاركة كلية الإعلام جامعة عجمان وتعاونها مع كلية الإعلام جامعة القاهرة في إقامة فكرة المتلقي الذي يعد فرصة لتبادل المهارات التدريبية والنظم المتطورة في التدريب وإنتاج الأفلام الوثائقية الطلابية ولتحقيق التكامل والريادة بين الكليتين في إطار التعاون العلمي بين جامعتي القاهرة وعجمان.

وأشار عميد كلية الإعلام جامعة عجمان إلى أن الواقع ينبه إلى ضرورة الالتفات إلى مجال تبادل الخبرات وتفعيله بين كليات الإعلام العربية، وأن كلية الإعلام جامعة القاهرة تعد بابا للخبرة الإعلامية العربية التعليمية وأن التكامل والتعاون بين الكليتين سيتم بوضع خطة توسع له خلال الفترة المقبلة إعلاء لمصلحة الطلاب.

ولفت د. حسام سلامة إلى أن الطلاب في جامعة عجمان يسعون إلى التطرق لأبواب الخبرة في مجال التدريب، وأن كلية الإعلام جامعة القاهرة فتحت الباب لتحقيق تلك الفكرة بالتعاون العلمي المشترك، متمنيا أن تكون فرصة الملتقي الإليكتروني الحالي بداية لوضع خطط تدريب مشتركة لأجل الطلاب.

وخلال الوبينار الإليكتروني تم عرض الإنتاج الطلابي في مجال تنفيذ وانتاج الأفلام الوثائقية التدريبية لطلاب الجامعتين، وعقب على الإنتاج المقدم المتحدثون،حيث أشار إبراهيم السيد المخرج بالتليفزيون المصري إلى أن الإنتاج الطلابي المقدم بكلا الكليتين من طلابهما يعكس كفاءة عالية في تلقي نظم التدريب المتطور، وكفاءة عالية في اختيار أفلام وثائقية تهتم بتوثيق مواضيع حياتية مثل أزمة كورونا وحياة المواطن بشكل عام، كما أشاد بكفاءة تنفيذ الأفكار المنتجة.

وقال المخرج والمنتج هاني سمير إن الإنتاج المقدم من جانب طلاب الكليتين أظهر التميز على مستوى انتاج الأفكار المجتمعية خاصة تقديم الموضوعات الوثائقية بشكل كوميدي وهو الاتجاه الحديث للخروج من جدية الأفلام الوثائقية وتقديم انتاج وثائقي يساهم في تحقيق جوانب المعلوماتية وتحقيق جوانب البهجة والترفيه.

وعبر المونتير السينمائي هيثم كرم عن بالغ سعادته بالمشاركة في الوبينار الإليكتروني داخل كلية الإعلام معتبرا بأنها باب للخبرة والتدريب في الوطن العربي، ومشيرا إلى طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة وأقرانهم في جامعة عجمان قدموا نمطا متميزا في انتاج الأفلام الوثائقية القصيرة المتميزة وأن الفترة المقبلة تحتاج من القائمين على نظم التطوير والتدريب داخل الكليتين إلى تفعيل الشراكات مع الجهات الإعلامية لنشر ذلك الإنتاج التدريبي وتسويق مهارات الطلاب بشكل يعظم من كفاءة الناحية التدريبية.

وفي نهاية الملتقي الإليكتروني قدمت د. هويدا مصطفى شهادات التقدير للمتحدثين المشاركين، والشكر لضيوف الملتقى ومنسقيه من جامعة عجمان، والتحية لطلاب كليتي الإعلام في جامعتي القاهرة وعجمان.