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7 قتلى على الأقل فى تفجير انتحارى بالعاصمة الصومالية

الأربعاء، 28 أبريل 2021 02:19 م
7 قتلى على الأقل فى تفجير انتحارى بالعاصمة الصومالية الوضع فى الصومال -أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أفادت شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى نبأ عاجل لها، بسقوط 7 قتلى على الأقل فى تفجير انتحارى بالعاصمة الصومالية مقديشيو.
 
فى غضون ذلك، دعا رئيس الصومال "محمد عبدالله" للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات رئاسية، وذلك فى الوقت الذى تمر فيه البلاد بأسوأ مرحلة عنف سياسي منذ سنوات، والتى بدأت بإعلان الرئيس الصومالى بتمديد فترة ولايته.

وقال الرئيس في خطاب تلفزيوني حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، إنه سيلقي أمام البرلمان السبت المقبل كلمة للحصول على موافقته لإجراء العملية الانتخابية، ودعا الفاعلين السياسيين إلى إجراء "مناقشات عاجلة" حول كيفية إجراء التصويت، مؤكدا أنه كما كرر في عدة مناسبات، فإن البلاد على استعداد لتنظيم انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب.

وأضاف أن مبادراته مع الأسف تعرقلت من قبل أفراد وكيانات أجنبية ليس لها هدف سوى زعزعة استقرار البلاد وإعادتها إلى عصر الانقسام والدمار من أجل خلق فراغ دستورى.

ويذكر أن التوترات السياسية تصاعدت منذ انتهاء ولاية الرئيس محمد والتي انتهت في 8 فبراير الماضي دون إجراء انتخابات. وفي 12 أبريل الجاري، أقر البرلمان قانونا يمدد فترة ولايته لمدة عامين بانتظار إجراء اقتراع، مما أثار غضب المعارضة وتحول الجمود الانتخابي إلى اشتباكات مسلحة مساء الأحد الماضي، فيما نصب مقاتلون متحالفون مع المعارضة حواجز في عدة طرق بمناطق في العاصمة مقديشيو.

 


الصومال

الوضع فى الصومال

رئيس الصومال

تفجير انتحاري

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