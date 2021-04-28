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"50 جنيها فقط".. السياحة تكشف طرق حصول الطلاب على تخفيضات سنوية لزيارة المتاحف

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:02 م
"50 جنيها فقط".. السياحة تكشف طرق حصول الطلاب على تخفيضات سنوية لزيارة المتاحف سها بهجت
كتب أحمد عرفة

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قال سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن استمرار الأسعار المخفضة لتصاريح الزيارة السنوية لطلاب المدارس والجامعات بنفس أسعارها التحفيزية، موضحة أن وزارة السياحة تهدف لرفع الوعى السياحى والأثرى لدى جموع المواطنين، خاصة الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تلك الخطوة تعطى فرصة لكل الطلاب والوافدين للتعرف على الثقافة والحضارة المصرية من خلال مبلغ رمزى للغاية كى يزور الأماكن الأثرية والسياحية، حيث يمكن من خلال 50 جنيها فقط أن يزور الطلاب معظم المتاحف.

وبشأن طريقة الحصول على الأسعار المخفضة للطلاب، قالت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إنه يمكن التقدم بطلب التصاريح إلى المجلس الأعلى للآثار، لافتة إلى أنه يجرى توفير الخدمات المقدمة في هذه الأماكن، موضحة أن الخدمات السياحية يجرى تطويرها في جميع المواقع السياحية والأثرية وتأهيل العاملين لكيفية استقبال الزائرين والتعامل معهم.


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