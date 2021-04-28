وفاة مايكل كولينز رائد الفضاء فى رحلة "أبولو 11" إلى القمر عام 1969

وكالات

توفي مايكل كولينز رائد الفضاء الأمريكي عضو مهمة "أبولو 11" إلى القمر عام 1969، عن عمر يناهز 90 عاما، ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان نشرته عائلة رائد الفضاء: "توفي مايكل كولينز رائد فضاء أبولو 11 عن 90 عاما".

وكان كولينز مسؤولا عن الالتقاء المداري بمركبة الهبوط على القمر خلال المهمة، وألف الرائد الراحل كتابا يضم 18 مخططا لحالات مختلفة من عمليات الالتقاء بالمدار متضمنة السيناريوهات التي ستفشل فيها مركبة الهبوط على القمر في أداء مهمتها، أو إذا انطلقت من سطح القمر بشكل مبكر أو متأخر عن موعدها المحدد في المهمة.