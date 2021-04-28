اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:27 م
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ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 28 أبريل 2021 12:00 م
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:
 
‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 8 جنيهات.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الجوافة بـ 12 جنيها.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 30 جنيها.
- الليمون بـ 27.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 9 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 7.5 جنيه.
- اليوسفى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- البسلة بـ 7 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.
 


التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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