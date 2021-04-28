نقابة الأطباء تنعى 4 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم الأربعاء، كل من: الشهيد الدكتور ضياء محمد عبد الرحمن، أخصائى الجلدية مستشفى الإيمان العام بأسيوط، والشهيدة الدكتورة إحسان فهمى، أستاذ الأمراض العصبية والنفسية بطب بنها، والشهيد الدكتور محمد محمد رضا، وردة استشارى الجراحة العامة والأورام والمناظير زميل الكلية الملكية للجراحين بلندن وزميل الجمعية الدولية لجراحين المناظير بدلهى، والشهيد الدكتور علي محمد حسن المنصوري استشاري طب العيون بمستشفي الرمد العام "بالمعاش"، وذلك بعد وفاتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن إجمالى أعداد شهداء فيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن 492 شهيد من الأطباء.

وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع الأطباء وأفراد الطاقم الطبى بأخذ لقاح فيروس كورونا، حيث أن كل دول العالم توفر اللقاحات المختلفة، ولا يوجد لقاح أفضل أو آمن من لقاح أخر، مؤكدة أن اللقاح يقلل من احتمالات الإصابة، ويمنح درجة من درجات المناعة، وفى حالة الإصابة تأتى بأعرض أقل حدة، وبالتالى لابد من حصول الجميع على اللقاح، بالإضافة إلى الإلتزام بكافة الاجراءات الاحترازية حيث شهدت الفترة الماضية تراخى فى تطبيقها، والذى أدى بدوره فى ارتفاع عدد الوفيات بالموجة الثالثة.