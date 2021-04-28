نائب أوروبى يتهم المفوضية الأوروبية بتمويل الإخوان ويطالب بوقف التمويلات فورا

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اتهم برلمانى أوروبى المفوضية الأوروبية، بتمويل تنظيمات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وطالب هارالد فيليمسكي، النائب بالبرلمان الأوروبي، بالوقف الفورى لتمويل التنظيمات الإخوانية من أموال المفوضية الأوروبية.

وقال فيليمسكى: "من الواضح أن مفوضية الاتحاد الأوروبى تدعم المنظمات المصنفة على أنها إسلامية من قبل هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)". وفقا لما جاء فى صحيفة العين الإماراتية.

وتابع النائب المنحدر من حزب الحرية النمساوى "شعبوى": يجب أن يتوقف هذا الأمر فورا.. إنه يتعلق بعلاقات رسمية بين المؤسسات الأوروبية ومنظمات تابعة للإخوان ويتعلق بالتطرف ومعاداة السامية" .ومضى قائلا "من غير المعقول أن تستخدم أموال دافعى الضرائب الأوروبيين فى تمويل مثل هذه المنظمات".

فيما كشفت تقارير صحفية أوروبية قبل أيام، أن أموال المفوضية الأوروبية تتدفق على منظمة الإغاثة الإسلامية المرتبطة بجماعة الإخوان، بل وقعت المفوضية اتفاقية شراكة مع المنظمة المثيرة للجدل حتى 2027.

كما أن المفوضية تمول أيضا الاتحاد الإسلامى الأوروبى ورئيسه المحامى المثير للجدل، أبو بكر ريجر، المرتبط أيضا بتنظيم الإخوان.

فيليمسكى قال أيضا "فى وقت مبكر من عام 2019، كشفت أيضا تقرير أن بروكسل تمول أيضا تقرير الإسلاموفوبيا المثير للجدل الذى يعده باحثون مقربون من الإخوان "، مضيفا "هذا الأمر يجب أن يتوقف فورا أيضا".