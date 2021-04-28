مقتل 9 مسلحين فى مواجهة مع الشرطة بمقاطعة بابوا الإندونيسية

جاكرتا (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، مقتل 9 انفصاليين مسلحين فى تبادل لإطلاق النار وقع أمس الثلاثاء، فى مقاطعة بابوا المُضطربة الواقعة شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم عملية "نيمانكاوى"، إقبال القوبدوسي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا"، اليوم الأربعاء،: "حسب التقارير التى تلقيناها قُتل 9 من أفراد المجموعة المسلحة فى تبادل إطلاق النار".

وأشار إلى أن أفراد العملية لم يتعرفوا بعد على هويات الإرهابيين القتلى لكنهم ينتمون إلى جماعة مُسلحة تنشط فى منطقة إيلاجا.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية، عانت بابوا من سلسلة من الهجمات العنيفة التى شنتها الجماعات المسلحة واستهدفت المدنيين فى مناطق مُتفرقة من المقاطعة، بما في ذلك بونشاك وإنتان جايا.

وفى 25 أبريل الجارى، قتل الانفصاليون المسلحون رئيس فرع المخابرات الوطنية فى مقاطعة بابوا، بعدما أطلقوا عليه النار خلال زيارته لمنطقة بيوجا.

ويقاتل المتمردون منذ أوائل الستينيات عندما ضمت إندونيسيا بابوا، وهى مستعمرة هولندية سابقة، غنية باحتياطيات الذهب والنحاس.