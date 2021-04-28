مصر تستضيف أكبر عدد من طلاب إندونيسيا بنحو 10 آلاف طالب

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، لطفى رؤوف سفير أندونسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين وإقامة اتفاقيات تعاون فى مختلف المجالات.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم أنه فى البداية؛ رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، والحرص على استمرار تلك العلاقات القوية على كافة الأصعدة وخاصة العلاقات الاقتصادية والثقافية، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ورحب المحافظ بكافة أوجه التعاون مع سفارة أندونسيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى حجم التبادل بين البلدين الذى أرتفع بنسبة 3% بزيادة أعلى من معدلاتها فى السنوات الماضية، وفى شهرى يناير و فبراير من هذا العام ارتفع التبادل التجارى بنسبة 90% عن 2020، وذلك فى ظل الوقت العصيب الذى يمر به العالم من جراء جائحة كورونا.

كما أعرب عن استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم وتذليل العقبات أمام الطلاب الإندونيسيين بالإسكندرية.

من جانبه؛ وجه السفير الشكر إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال معربا عن سعادته بزيارة الإسكندرية. وأثنى على النمو الاقتصادى الذى تشهده مصر فى ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن كلا البلدين لديهما فرصة عظيمة للنمو معا بشكل جيد جدا.

وتوجه السفير بالشكر لمحافظ على رعايته للطلاب الإندونسيين بالإسكندرية، لافتاً إلى أن مصر تستضيف أكبر عدد طلابى من إندونسيا فى هذه المنطقة ويبلغ عددهم 10 آلاف وتستقبل الإسكندرية 240 طالبا وأكد على ضرورة إقامة إتفاقيات توأمة مع إحدى المدن الإندونيسية.