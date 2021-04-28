مصرع 8 أشخاص وإصابة 9 إثر حريق بفندق فى لاتفيا

وكالات الأنباء

أعلنت السلطات اللاتفية أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون جراء حريق اندلع فى فندق غير مرخص به فى العاصمة ريغا.