اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:45 ص
خالد صلاح
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مصرع 8 أشخاص وإصابة 9 إثر حريق بفندق فى لاتفيا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:12 ص
مصرع 8 أشخاص وإصابة 9 إثر حريق بفندق فى لاتفيا حريق ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت السلطات اللاتفية أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون جراء حريق اندلع فى فندق غير مرخص به فى العاصمة ريغا.


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