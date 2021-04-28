مصرع 8 أشخاص وإصابة 9 إثر حريق بفندق فى لاتفيا

أعلنت السلطات اللاتفية أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون جراء حريق اندلع فى فندق غير مرخص به فى العاصمة ريغا.
مصرع 8 أشخاص وإصابة 9 إثر حريق بفندق فى لاتفياالأربعاء، 28 أبريل 2021 10:12 ص
حريق ـ صورة أرشيفية
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