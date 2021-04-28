محمد بن زايد: ولى العهد السعودي صاحب مواقف متزنة وطموح بحجم المملكة أمام العالم

كتب محمد شعلان

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على اتزان مواقف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلام خلال لقاءه بالتليفزيون السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030، موضحا أن اللقاء شهد أفكار عميقة ورؤية حكيمة من الأمير محمد بن سلمان.

وغرد الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان .. عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم.. وقيادة تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله.. أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح".



محمد بن زايد على تويتر

وتحدث ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان في لقاء للتليفزيون السعودى بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030، وتحدث خلالها عن مستقبل المملكة والمبادرة التنموية في مختلف القطاعات التعليم والصحة، كما تحدث عن علاقات السعودية الخارجية، وتحديدا من إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن وإيران، كما تحدث عن قطاعى النفط والسياحة والمستهدف من رؤية 2030 وما تحقق منها.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن حجم الدخل والنمو الذى حققه النفط فى الثلاثينيات والأربعينيات أكثر من حاجة المملكة، مضيفا: كانت السعودية 3 ملايين نسمة، والرياض كان بها 150 ألف نسمة، ومع نمو عدد السكان أثر على الاحتياجات، وكنا نحاول الحفاظ على مستوى الحياة، ونتطلع إلى النمو فى المستقبل.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: قد نواجه على المنظور البعيد خلل وتبعات على المستويات الاقتصادية، وهناك فرص كثيرة في المملكة على مستوى القطاعات في السياحة واللوجستيات والاستثمار وهناك دافع ورغبة في الاستفادة من ذلك وكانت تلك هي من الدوافع لوضع رؤية 2030، هناك فرص استثمارية ضخمة خارج القطاع النفطى.

وأكد ولى العهد السعودى، أن أهم التحديات التى كانت موجودة هى مشكلة الإسكان، وعمرها 20 عاما، وتم رفع نسبة الإسكان إلى 60% فقط خلال 4 سنوات، والبطالة أيضا في بداية الرؤية كانت 14% ونرى الآن عدنا إلى 12%، ونطمح للوصول إلى 7% في نهاية الرؤية.