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محافظ القليوبية يتابع أعمال تنفيذ ممشى النيل ببنها

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:31 م
محافظ القليوبية يتابع أعمال تنفيذ ممشى النيل ببنها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا بحضور اللواء المهندس، وائل مصطفى رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، وذلك لمتابعة أعمال إنشاء الممشى بالقطاع الثانى والثالث، حيث ناقش المحافظ نسب التنفيذ والمعوقات التى تتسبب فى بطئ الأعمال، ووجه بدفع الأعمال والتعاون التام بين أجهزة المحافظة والتسهيل وتذليل العقبات للانتهاء من المشروع بالكامل، مشيرًا إلى أن المحافظة تولى المشروع اهتماما بالغا، وهناك دعما كاملا من القيادة السياسية لتطوير ممشى كورنيش نهر النيل بمدينة بنها، من منطلق حق الشعب المصرى فى رؤية نهر النيل كمتنفس حضارى لهم.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ، الشركة المنفذة أن لا يقل عرض الممشى عن مسافة 5 أمتار فى كل القطاعات، والتنسيق مع جهات الولاية في حالة وجود إشغال لسرعة دفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة لافتتاح المشروع في أقرب وقت ممكن.

وبعد الاجتماع قام المحافظ بجولة تفقدية للممشى، تفقد خلالها المعوقات عند نادى الرى، حيث تم التنسيق مع وكيل وزارة الري لتوسعة الممشى في هذه المنطقة إلى 5 أمتار، ونقل كابلات الكهرباء والبدء في إنشاء مدخل الممشى من أمام مبنى مجلس مدينة بنها.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والدكتور وليد أحمد محمد من كلية هندسة شبرا، ورئيس مدينة بنها، ووكيل وزارة الري والكهرباء، ومديري عام الري، ومركز معلومات الشبكات الأرضية والشئون الهندسية والطرق والمكتب الفني.


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

كورنيش النيل

رئيس جهاز القاهرة الفاطمية

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