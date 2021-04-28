محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة بطن البقرة بمصر القديمة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالات منطقة بطن البقرة، التى يتم إخلاؤها ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، مشيرا إلى أن الأعمال الجارية لإزالة 730 عقارا بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها، مشيرا إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.



وأضاف محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية، مركز شباب، مدارس).



وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالى لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.



وانتهت الدولة من تطوير 312 منطقة من المناطق غير الآمنة، من إجمالي 357 منطقة غير آمنة، بتكلفة 39 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، منتصف عام 2021، وعقب ذلك سيتم البدء في تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، حيث تم وضع خطة خلال 10 سنوات للانتهاء من كافة المناطق غير المخططة.































