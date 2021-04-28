اليوم السابع
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مجلس النواب السورى: 50 طلبا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن

الأربعاء، 28 أبريل 2021 02:32 م
مجلس النواب السورى: 50 طلبا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن رئيس مجلس الشعب السورى حموده صباغ
دمشق (أ ش أ)

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أعلن رئيس مجلس الشعب السورى حموده صباغ اليوم الأربعاء، أن المجلس تلقى 9 طلبات ترشح جديدة لمنصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد طلبات الترشح إلى 50.
 
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المحكمة الدستورية أبلغت المجلس بتقديم كل من أحمد غياث محمد شفيق صيداوى وطليع صالح ناصر وبشير محمد البلح وخالد عيسى العيسى وفايز كمال جحا وسام الدين عبد الرحمن عثمان ومحمد حبيب عروس وجبر محمود خلوف ومعين أحمد إبراهيم طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.
 
وكان رئيس مجلس الشعب السورى قد أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين 19 أبريل الجارى ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى يوم الأربعاء 28 أبريل الجارى.
 
يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد قد تقدم خلال الأيام الماضية بطلب ترشح لمنصب الرئيس .

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