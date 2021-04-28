قارئ يشكو تأخر توصيل خدمات التليفون الأرضى بالغربية.. والشركة ترد

كتبت- نهى عبد النبى

أرسل القارئ محمد أبو الفتح علي علي القشاش من محافظة الغربية، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "واتس آب" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، متضررا فيها من تأخير توصيل خدمات التليفون الأرضى الخاص به فى قرية تطاي التابعة لمركز السنطة، وقال القارئ من خلال رسالته لليوم السابع: "قدمت على التليفون الأرضى منذ سنة وحتى الآن لم يتم التركيب بسبب مشكلة إشغال بوكس التليفونات".

ومن جانبه، طالب المهندس حسن إسماعيل مدير عام منطقة الغربية بالمصرية للاتصالات المواطن صاحب الشكوى بالتواصل مع السنترال، واصطحاب إيصال الاشتراك الذي تقدم من خلاله بطلب الخدمة، لفحص شكواه، وتحديد المعوقات الخاصة بتوصيل الخدمة له، مشيرا أنه فور حضور المواطن بالإيصال سيتم التعامل فورا مع شكواه وإيجاد الحل اللازم لها، وعما إذا كان هناك امكانية لتوصيله على البوكس المجاور له حال وجود خط شاغر من عدمه.

للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى: 01061751882

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".