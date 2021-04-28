غلق 47 منشأة وتحرير 48 محضر مخالفة فى حملات بالإسكندرية والشرقية

الإسكندرية جاكلين منير

تمكنت مديرية الصحة بالشرقية، من ضبط أكثر من طن ونصف أغذية فاسدة، وقررت غلق 36 منشأة غذائية مخالفة بمنيا القمح والقنايات والحسينية وأولاد صقر وصان الحجر وكفر صقر، ذلك وفى إطار خطة المديرية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظاً على الصحة العامة.

وأفاد بيان، انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمنيا القمح والقنايات والحسينية وأولاد صقر وصان الحجر وكفر صقر، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن منيا القمح والقنايات والحسينية وأولاد صقر وصان الحجر وكفر صقر.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 36 منشأة غذائية بمراكز ومدن الحسينية وأولاد صقر وكفر صقر، تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام أكثر من طن ونصف أغذية مختلفة، حيث تم ضبط 34 كجم أغذية منها 16 كجم لحم مفروم عبارة عن "32 طبق لحم مفروم زنة الطبق 500 جرام"، و18 كجم كبدة مجمدة عبارة عن "36طبق كبدة زنة الطبق 500 جرام"، لعدم تدوين أى بيانات عليها، وتم إعدام طن و 675 كجم، بالإضافة إلى 1000عبوة زبادى قبل توزيعها على الأسواق، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 187 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 110 محاضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بمنيا القمح والقنايات والحسينية وأولاد صقر وصان الحجر وكفر صقر.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين فى هذه الحملات على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

كما شنت محافظة الإسكندرية حملات مكثفة ،وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات مكبرة داخل مدينة الإسكندرية، لرفع التعديات والإشغالات، ومتابعة التزام المقاهى والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على أنه لا تهاون مع المقصر.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية قد قام برفقة اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط بحملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات، والمطاعم، الكافيهات، والمحلات بشوارع محرم بك وأسفرت الحملة عن غلق عدد 5 مقاهى و3 محلات لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوقيع غرامات مالية تقدر ب 32 ألف جنيها، بالإضافة إلى 1150 جنيه غرامات لعدم إرتداء الكمامات و غرامة فورية 2100 لشادر بدون ترخيص، كما تم ضبط 29 زجاجة كحول و7 علب كمامات مجهولة المصدر بأحدى الصيدليات، وتحرير 14 جنحة صحة لعدم توافر الاشتراطات الصحية وشهادة الصحة، وتحرير عدد 7 محاضر أمن صناعي، وتحرير عدد 2 محضر رصد بيئى وضبط عدد 19 حالة إشغال متنوع.

وشن حى شرق حملة مكبرة أسفرت عن إغلاق 3محال للألعاب الإلكترونية، وتحرير 25 محضر لمخالفات أمن صناعي، ورصد بيئي، وتموين، وصحة، وعدم الإلتزام بالنظافة العامة، وعدم إعلان أسعار، وعدم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وغرمت فوريًا المخالفين بإجمالى مبلغ 10 آلاف جنيها فضلا عن ضبط عدد 14 حالة إشغال للطريق.

كما شن حى المنتزة ثان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية بنطاق الحى وأسفرت الحملة عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية، فضلا عن التحفظ على عينات لبعض المواد الغذائية لتحليلها، كما تم غلق وتشميع عدد من الورش لعدم تطبيق مواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء.

وفى إطار تلك التوجيهات شن حى غرب حمله مكبره على مراكز الدروس الخصوصية والشوارع والتى أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وعلى الصعيد ذاته، قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة بحملة مكبرة على المنشآت غير الملتزمة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .