ضبط مصنعين لإنتاج الحلوى والأيس كريم يستخدمان علامات تجارية مقلدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط مصنعين لإنتاج الحلوى والآيس الكريم، يستخدمان علامات تجارية مقلدة للغير، بداخلهما 156 ألفا و180 قطعة وعبوة مقلدة، بدائرة مركز الحامول.

تلقى المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ،معلومات مفادها قيام مصنعين كائنين بدائرة مركز الحامول، بإنتاج وتصنيع الحلوى والبسكويت والآيس كريم، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها علامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلين الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، ومحققين من جراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعة.

و توجهت حملة مشتركة بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت رضا داود، بالرقابة التموينية، ومحمد البدراوي وشريف سعد، بحماية المستهلك، إلي المصنعين المشار إليهما، بدائرة مركز الحامول.

استهدفت الحملة المصنع الأول «مصنع لإنتاج الحلوي والبسكويت»، تبين قيام مالكه بإدخال الغش والتدليس ووضع علامات تجارية مقلدة على منتجات المصنع من «البسكويت والويفر»، وكذا وضعه عناوين إنتاج لمصانع وهمية بالقاهرة والغربية على غير الواقع مخالفا بذلك الحقيقة، وعُثرت بداخله علي 119 ألفا و760 قطعة بسكويت وويفر، و26 بكرة «سوليفان» لاستخدامها في تغليف المنتجات المصنعة المقلدة، وجري التحفظ علي الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر 1170 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما استهدفت الحملة المصنع الثاني « مصنع لإنتاج الإيس كريم»، تبين قيام صاحبه بإدخال الغش والتدليس، ووضع عناوين انتاج لبعض المصانع المشهورة والوهمية علي العبوات المنتجة من المصنع، واستخدامه علامات تجارية مشهورة وتقليدها بدون وجه حق، وعُثرت داخل المصنع علي 36 ألفا و420 عبوة وكوب آيس كريم، و46 بكرة «سوليفان» لاستخدامها في تغليف العبوات المنتجة من مصنعه، وتحفظت الحملة علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1171 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات .