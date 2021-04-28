ضبط مصنعين لإنتاج الحلوى والأيس كريم يستخدمان علامات تجارية مقلدة بكفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط مصنعين لإنتاج الحلوى والآيس الكريم، يستخدمان علامات تجارية مقلدة للغير، بداخلهما 156 ألفا و180 قطعة وعبوة مقلدة، بدائرة مركز الحامول.
تلقى المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ،معلومات مفادها قيام مصنعين كائنين بدائرة مركز الحامول، بإنتاج وتصنيع الحلوى والبسكويت والآيس كريم، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها علامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلين الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، ومحققين من جراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعة.
و توجهت حملة مشتركة بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت رضا داود، بالرقابة التموينية، ومحمد البدراوي وشريف سعد، بحماية المستهلك، إلي المصنعين المشار إليهما، بدائرة مركز الحامول.
استهدفت الحملة المصنع الأول «مصنع لإنتاج الحلوي والبسكويت»، تبين قيام مالكه بإدخال الغش والتدليس ووضع علامات تجارية مقلدة على منتجات المصنع من «البسكويت والويفر»، وكذا وضعه عناوين إنتاج لمصانع وهمية بالقاهرة والغربية على غير الواقع مخالفا بذلك الحقيقة، وعُثرت بداخله علي 119 ألفا و760 قطعة بسكويت وويفر، و26 بكرة «سوليفان» لاستخدامها في تغليف المنتجات المصنعة المقلدة، وجري التحفظ علي الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر 1170 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كما استهدفت الحملة المصنع الثاني « مصنع لإنتاج الإيس كريم»، تبين قيام صاحبه بإدخال الغش والتدليس، ووضع عناوين انتاج لبعض المصانع المشهورة والوهمية علي العبوات المنتجة من المصنع، واستخدامه علامات تجارية مشهورة وتقليدها بدون وجه حق، وعُثرت داخل المصنع علي 36 ألفا و420 عبوة وكوب آيس كريم، و46 بكرة «سوليفان» لاستخدامها في تغليف العبوات المنتجة من مصنعه، وتحفظت الحملة علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1171 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات .
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