ضبط محطة وقود لتهريبها مليون لتر بنزين وسولار مدعم بالبحيرة

البحيرة _ فريق المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالتعاون مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين، حملة مفاجئة على محطات الوقود للوقوف على مدى إلتزامها ومواجهة تهريب البنزين والسولار الى السوق السوداء.

وأسفرت الحملة، وفق بيان اليوم الأربعاء، عن ضبط محطة وقود بمركز بدر لتصرفها فى كميات كبيرة من البنزين والسولار تصل إلى مليون لتر وذلك للحصول على مكاسب غير مشروعه.

حيث تم رصد التلاعب والتصرف في كمية قدرها 834000 لتر سولار وكمية قدرها *41500لتر بنزين 80 وتجميع كمية قدرها *32000 لتر بنزين 92 وذلك خارج محطة الوقود والتلاعب في جهاز المتابعة وأجهزة atg وبيعها بالكامل خارج المنظومة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أشرف على الحملة التموينية المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى، وسمير البلكيمى، مدير ادارة التجارة الداخلية.