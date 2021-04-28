اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أبريل 2021 03:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط محطة وقود لتهريبها مليون لتر بنزين وسولار مدعم بالبحيرة

الأربعاء، 28 أبريل 2021 02:15 ص
ضبط محطة وقود لتهريبها مليون لتر بنزين وسولار مدعم بالبحيرة صورة أرشيفية
البحيرة _ فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالتعاون مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين، حملة مفاجئة على محطات الوقود للوقوف على مدى إلتزامها ومواجهة تهريب البنزين والسولار الى السوق السوداء.

وأسفرت الحملة، وفق بيان اليوم الأربعاء، عن ضبط محطة وقود بمركز بدر لتصرفها فى كميات كبيرة من البنزين والسولار  تصل إلى مليون لتر وذلك للحصول على مكاسب غير مشروعه.

حيث تم رصد التلاعب والتصرف في كمية قدرها 834000 لتر سولار وكمية قدرها *41500لتر بنزين 80 وتجميع كمية قدرها *32000 لتر بنزين 92 وذلك خارج محطة الوقود والتلاعب في جهاز المتابعة وأجهزة atg وبيعها بالكامل خارج المنظومة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أشرف على الحملة  التموينية المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى، وسمير البلكيمى، مدير ادارة التجارة الداخلية.   

 

 


تموين البحيرة

ضبط محطات وقود

تهريب الوقود المدعم

محطة وقود

سولار

بنزين

ضبط

محافظة البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة