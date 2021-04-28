اليوم السابع
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ضبط صاحب مخزن بحوزته 10 أطنان زيت هالك قبل إعادة تنقيته وبيعه بطنطا.. فيديو

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:52 ص
ضبط صاحب مخزن بحوزته 10 أطنان زيت هالك قبل إعادة تنقيته وبيعه بطنطا.. فيديو تجميع زيت - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص بطنطا، وبحوزته 10 أطنان زيت هالك، قبل إعادة تنقيته وتجهيزه وبيعه للجمهور مرة أخرى.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين، بوجود مخزن بدون ترخيص يقوم صاحبه بتجميع الزيت الهالك وإعادة تنقيته وتعبئته مرة أخرى وبيعه للجمهور.

 

وتشكلت حملة برئاسة أشرف شرف مفتش الرقابة التموينية بمديرية التموين، ضمت سيد الحوالة مفتش رقابة تموينية بمديرية التموين، وطارق شعى مفتش الرقابة التموينية، وتم ضبط مخزن تجميع زيت طعام هالك بدون ترخيص، حيث تم ضبط 10 أطنان زيت، يقوم صاحبه بتنقيته وإعاده بيعه فى السوق المحلى بقصد الغش التجارى وخداع المواطنين، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.


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