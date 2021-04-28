اليوم السابع
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شقيقان يقتلان شابا بسبب الخلاف على مشروب فى مقهى بالوراق

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:30 م
شقيقان يقتلان شابا بسبب الخلاف على مشروب فى مقهى بالوراق كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، عن أن السبب وراء تورط شقيقين فى قتل شاب بمنطقة الوراق هو الخلاف على تناول مشروب بمقهى يعمل بها المتهمين.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما واستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة القتل.

وتلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا بمقتل شاب نتيجة الإعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شقيقين يعملان بمقهى وراءالواقعة، بسبب الخلاف على تناول مشروب بالمقهى.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرروا محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 


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