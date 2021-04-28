روشتة أفكار ومقترحات من الأطباء الاستشاريين لمجموعة كليوباترا لمزيد من الاستثمار والتطور

تقرير خاص

تُعد من أهم عوامل نجاح العمل المؤسسي اشراك أصحاب المصلحة في عملية اتخاذ القرار باعتبارهم إحدى ركائز النجاح، والاستناد على اتخاذ قرارات جماعية مبنية على الاستماع لوجهات النظر ودراستها، ولعل مجموعة مستشفيات كليوبترا تطبق العديد من تلك العوامل التي تؤهلها الى نجاح سهل ممتنع وفى الوقت نفسه، تجعلها منفردة في كثير من المجالات.

وكان للاندماج المرتقب بين كليوبترا ومجموعة ألاميدا نصيب كبير من حديث الأوساط الطبية في مصر، وتلك الاحاديث يجب ان يزينها رؤية جديدة، وخطط متميزة تترجم سنوات الخبرة الكثيرة لمجموعة كليوبترا، ولأن أهل مكة أدرى بشعابها، أجرت مجموعة مستشفيات كليوباترا مسح واستطلاع رأي على 16 طبيب استشاري للوقوف على آرائهم ومعرفة ما يودون رؤيته عقب الاندماج مع مجموعة ألاميدا للرعاية الطبية بمصر وشمل الاستطلاع عدد من الأسئلة من أهمها، ما الذي يرغب الطاقم الطبي في رؤيته كنتيجة الاندماج بين الكيانين من حيث الخدمات والعروض الجديدة والاستثمارات في التكنولوجيا الجديدة، وكيف يمكن للمجموعة الموسعة تعزيز العلاقة مع الأطباء الاستشاريين بصفتهم أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين بعد الانتهاء من الاندماج، وما المطلوب توافره في ممارسة الأعمال التجارية، والممارسة الطبية، وإشراك أصحاب المصلحة بعد الانتهاء من الاندماج، كما تضمن الاستطلاع الأفكار المتاحة لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في قطاع الرعاية الصحية المصري.

ونتج عن هذا الاستطلاع عدد من الأفكار والمقترحات الهادفة والتي من المقرر أن تتخذها كليوباترا في عين الاعتبار عقب الاندماج المرتقب. وكشف الاستطلاع عن أن الاندماج سيوفر تمويلًا إضافيًا لتحقيق درجة أعلى من الخدمات الطبية وجعل السوق المصري منافسًا لسوق الشرق الأوسط، وهو ما يحقق سمعة طيبة لجذب الأجانب من الخليج مرة أخرى للسياحة العلاجية، كما أنه الاندماج سيساعد على تقديم خدمات وخيارات جديدة لفئات مختلفة من المرضى، ومجموعة واسعة من مرافق الرعاية الصحية، وتطبيق أحدث الابتكارات التكنولوجية.

ومن بين أهم الأفكار التي أفرزها الاستطلاع هي توسيع نطاق الممارسة الطبية يؤهل فئات متخصصة ودقيقة للغاية، التي لا يمكن تنفيذها بدون هيكل إداري وصحي مدعوم جيدًا، بالإضافة إلى ضرورة نشر النتائج الجراحية والادوات المتقدمة في غرفة العمليات حتى يتم توسيع الاعمال اعتمادا على الاساليب الحديثة المتبعة.

ومن المقرر أن يوفر الاندماج الجديد - ووجود هذا العدد من المستشفيات التي تعمل معًا - كم هائل من بيانات المرضى وإحصاءات الإجراءات، يتيح بمجموعة كليوبترا امتلاك قاعدة بيانات خاصة تحسن عمليات البحث العلمي وتحسن جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة، خاصة وان وجود العديد من المستشفيات تحت مظلة واحدة سيسمح بتعيين أفضل الاستشاريين في مصر وزيادة توافر الأسرة وعدد المرضى التي يمكن استيعابها مما يؤدي إلى خدمة أفضل، وسينعكس ذلك ايضا في برنامج التأمين الصحي، من خلال تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات الكبيرة للقطاع الخاص بشكل قوى يعود بالفائدة الكبرى للمريض المصري.

ويأتي هذا الاستطلاع عقب التقرير الأخير الذي أصدرته المجموعة في إطار حرصها على بناء جسور التواصل مع الأطباء الاستشاريين العاملين، والذي رصدت من خلاله نتائج استبيان شارك فيه 1100 طبيب من العاملين في سبع مستشفيات مختلفة تابعة للمجموعة وذلك لقياس مدى رضاءهم عن إدارة المجموعة والاستماع لمقترحاتهم للارتقاء بالخدمات المختلفة التي تقدمها المجموعة، وشهدت النتائج نسب رضاء قياسية في كافة المجالات والتي كان أهمها 96% نسبة رضاء عام على العمل مع المجموعة و97% نسبة الرضاء عن الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى.