رئيس نقابة القطاع الخاص: 4 ملايين عامل باليومية تضرروا من وقف تراخيص البناء

كتبت آية دعبس

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة القطاع الخاص، أن النقابة تحترم كافة قرارات الدولة إيمانا منها أنها تهدف للصالح العام، حيث أن المعلومات المتوفرة لدى متخذى القرار غير نظيرتها المتوفرة للمتخصصين وعامة المواطنين، إلا أن قرار وقف تراخيص البناء منذ عام وعدم استئناف البناء حتى الآن، أثر سلبا على العديد من المهن القائمة على عمليات التشييد والبناء، مثل: صناعة الأسمنت والحديد والسيراميك والرخام وأعمال السباكة وكافة الصناعات المغذية لقطاع البناء.

وأضاف خليفة لـ "اليوم السابع"، أن الضرر يرجع إلى أن العمالة التى تعمل فى مشروعات البناء والتشييد جميعهم إما عمالة يومية أو غير منتظمة والتى تقوم على المهن الحرفية مثل: السباكة والنجارة والحدادين والبنائين، كما أن صدور قرار وقف التراخيص بالتزامن مع جائحة كورونا، أدى بدوره إلى فقد كثير من تلك الفئات لأعمالهم، مشيرا إلى أن قطاع البناء والتشييد والأعمال المغذية له يضمون ما لا يقل عن من 12 إلى 15 مليون عامل.

وتابع: عزاؤنا فى تلك المشكلة هو المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى مثل العاصمة الإدارية، وإلحاق عددا من تلك العمالة، ومع ذلك وعلى أقل التقديرات تأثر من العاملين بهذا القطاع حوالى 4 ملايين عامل ممن من العاملين باليومية أو العمالة غير المنتظمة فى القرى والمحافظات، ولكننا نتفهم أيضا أن القرار صدر لعلاج مشكلة البناء العشوائى وتقنين أوضاع المبانى والأبنية المخالفة، وعلى أى حال فإن القرار لن يستمر طوال الوقت.