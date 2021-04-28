حملات موسعة على الأسواق والمحال تنجخ فى ضبط 15 طن أغذية فى الإسماعيلية والغربية

ضبط محل بقالة تموينية بالإسماعيلية تصرف 10 أطنان سلع تموينية بغير وجه حق

شنت مباحث التموين والأجهزة التنفيذية فى محافظات " الإسماعيلية وسوهاج والغربية" حملات موسعة لضبط السلع التموينية الغير صالحة للإستهلاك.

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط محل بقالة تموينية بحي ثان، للتصرف بكميات من السلع التموينية بدون حق، وذلك تحت إشراف اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية والعميد رشاد الغمراوي، مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين.

كانت قد وردت معلومات لمباحث التموين بمديرية أمن الإسماعيلية لتصرف محل بقالة تموينية في السلع التموينية، وبالعرض على العميد رشاد الغمراوي، مدير المباحث الجنائية، كلف العميد محمد الأعصر، بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، وبالتحريات أثبت صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بمأمورية بالتعاون مع الرقابة التموينية والطب البيطري ومفتشي مكتب مباحث التموين، وتمكن ضباط المديرية من ضبط "أ .س" صاحب محل البقالة بعرايشية مصر، وبفرز الكميات المنصرفة والمتواجدة بالفعل وجد أن هناك 10 طن سلع تموينية عبارة عن سكر وزيت وأرز تم التصرف فيهم بدون حق، وتم تحرير المحضر اللازم واِتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.