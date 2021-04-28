حملات موسعة على الأسواق والمحال تنجخ فى ضبط 15 طن أغذية فى الإسماعيلية والغربية

ضبط محل بقالة تموينية بالإسماعيلية تصرف 10 أطنان سلع تموينية بغير وجه حق
شنت مباحث التموين والأجهزة التنفيذية فى محافظات " الإسماعيلية وسوهاج والغربية" حملات موسعة لضبط السلع التموينية الغير صالحة للإستهلاك.
تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط محل بقالة تموينية بحي ثان، للتصرف بكميات من السلع التموينية بدون حق، وذلك تحت إشراف اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية والعميد رشاد الغمراوي، مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين.
كانت قد وردت معلومات لمباحث التموين بمديرية أمن الإسماعيلية لتصرف محل بقالة تموينية في السلع التموينية، وبالعرض على العميد رشاد الغمراوي، مدير المباحث الجنائية، كلف العميد محمد الأعصر، بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، وبالتحريات أثبت صحة المعلومات.
وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بمأمورية بالتعاون مع الرقابة التموينية والطب البيطري ومفتشي مكتب مباحث التموين، وتمكن ضباط المديرية من ضبط "أ .س" صاحب محل البقالة بعرايشية مصر، وبفرز الكميات المنصرفة والمتواجدة بالفعل وجد أن هناك 10 طن سلع تموينية عبارة عن سكر وزيت وأرز تم التصرف فيهم بدون حق، وتم تحرير المحضر اللازم واِتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
كما شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية ، بالتنسيق مع الإدارات التابعه لها حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن محافظه الغربية ، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 5028 كجم و4410 لتر مواد غذائية والتحفظ على 107رسائل مستورده وكذا تم غلق منشأت غذائيه تعمل بدون ترخيص وغير مستوفية الإشتراطات الصحية، مما يمثل خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.
في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالغربية ، بتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك .
وقال الشناوي نجم مراقب عام الأغذية في بيان له أنه تم سحب 2028 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي والتفيش على التراخيص الصحية ومدي استيفائيها.
كما أمر وكيل الوزارة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، و تم تحرير 989 محضر جنحة صحية للمخالفات.
وأكدت الدكتورة فاطمة يوسف مدير إدارة مراقبه الأغذية علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.
فيما قام مركز ومدينة دار السلام بحملات مكبرة على المقاهي بالمدينة والقرى التابعة، أسفرت عن تحرير 28 محضر غرامة فورية عدم ارتداء كمامة، وغلق 6 مقاهي مخالفة، ومصادرة 207 شيشة، و30 مضبوطات متنوعة، كما قامت حملات التطهير والتعقيم بأعمالها في قرى "أولاد خلف، وأولاد يحيي بحري، والمساعيد، والطريق السريع، ونجوع مازن شرق، وأولاد سالم بحري، والعقارية " .
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