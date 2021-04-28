جونسون يصف دعم البرلمان الأوروبى لاتفاق بريكست بـ"خطوة أخيرة فى رحلة طويلة"

كتبت: نهال أبو السعود

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بما أطلق عليه "الخطوة الأخيرة في رحلة طويلة" بعد أن دعم البرلمان الأوروبي اتفاقه التجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة مترو.

تم التوقيع على الاتفاق من قبل الوزراء في المملكة المتحدة ودخل حيز التنفيذ بشروط في انتظار موافقة المشرعين في الاتحاد الأوروبي، مما يمثل العقبة القانونية النهائية، وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل بأغلبية ساحقة لدعم الاتفاق.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالتصويت وقالت إن اتفاقية التجارة والتعاون "تمثل الأساس لشراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة"، لكن في اعترافها بمخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن نهج رئيس الوزراء في التعامل مع بروكسل ، حذرت من أن "التنفيذ المخلص ضروري".

ووفقا للتقرير، هناك خلاف بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الطريقة التي يتم بها تنفيذ الصفقة السابقة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، وهناك عدد قليل من الإجراءات التي يجب تسويتها قبل المصادقة النهائية على الصفقة التي أبرمها جونسون والاتحاد الأوروبي عشية عيد الميلاد العام الماضي. قال رئيس الوزراء: "هذا الأسبوع هو الخطوة الأخيرة في رحلة طويلة ، مما يوفر الاستقرار لعلاقتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي كشركاء تجاريين حيويين وحلفاء مقربين ونظراء سياديين .. حان الوقت الآن للتطلع إلى المستقبل وبناء بريطانيا أكثر عالمية".

وقال وزير بريكست ، اللورد فروست ، إن التصويت كان "لحظة مهمة" ، مضيفًا: "تصويت اليوم يجلب اليقين ويسمح لنا بالتركيز على المستقبل .. سيكون هناك الكثير بالنسبة لنا وللاتحاد الأوروبي للعمل معًا من خلال مجلس الشراكة الجديد، ونحن ملتزمون بالعمل لإيجاد حلول تناسب كلانا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل الموافقة على الصفقة. يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ويفتح حقبة جديدة وقال إن بروكسل ستعمل بشكل بناء مع المملكة المتحدة باعتبارها صديقًا وشريكًا مهما.