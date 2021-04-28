جارديان: فصل جديد من العلاقات بين لندن وبروكسل بعد المصادقة على "بريكست"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن منح البرلمان الأوروبي دعمه لاتفاق التجارة والأمن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، دفع شخصيات بارزة من كلا الجانبين للتحدث عن الأمل حول "فصل جديد" من العلاقات الودية بعد 4 سنوات من الانقسام.

وصوت 5 من أعضاء البرلمان الأوروبي ضد الصفقة، بينما أيدها 660 عضوا وامتنع 32 عضوا عن التصويت ، على الرغم من أنه في قرار مصاحب ، وصف المجلس نتيجة الاستفتاء التى أجرته لندن على عضويتها فى التكتل الأوروبى في 23 يونيو 2016 بأنها "خطأ تاريخي".

ومن جانبه، أصدر رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون بيانًا سعى إلى تعريف التصويت على أنه نهاية لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي كلفت اثنين من أسلافه في داونينج ستريت – رئاسة مجلس الوزراء- وظيفتيهما.

وقال: "هذا الأسبوع هو الخطوة الأخيرة في رحلة طويلة ، مما يوفر الاستقرار لعلاقتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي كشركاء تجاريين حيويين وحلفاء مقربين وأطراف سيادية. لقد حان الوقت الآن للتطلع إلى المستقبل وبناء بريطانيا أكثر عالمية ".

قدم اللورد فروست ، الذي قاد فريق التفاوض في المملكة المتحدة خلال العام الماضي ، شكره إلى نظيره في الاتحاد الأوروبي ، ميشيل بارنييه ، لكنه أشار أيضًا إلى نقطة متفائلة بأن المملكة المتحدة ستدافع عن مصالحها في المحادثات المستقبلية.

وقال: "يمثل اليوم لحظة مهمة حيث صوت البرلمان الأوروبي لدعم اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

في العام الماضي ، عمل الجانبان بلا كلل من أجل الاتفاق على اتفاق قائم على التعاون الودي والتجارة الحرة.

وأضاف "تصويت اليوم يجلب اليقين ويسمح لنا بالتركيز على المستقبل. سيكون هناك الكثير من العمل من خلال مجلس الشراكة الجديد ، ونحن ملتزمون بالعمل لإيجاد حلول تناسب كلانا. سنسعى دائمًا إلى التصرف بهذه الروح الإيجابية ، لكننا سندافع دائمًا عن مصالحنا عندما يتعين علينا ذلك - كدولة ذات سيادة تتحكم بشكل كامل في مصيرنا."

وقالت الصحيفة إنه قبل التصويت ، حرصت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، على طمأنة أعضاء البرلمان الأوروبي بأن الصفقة التجارية المكونة من 1449 صفحة جاءت مزودة بـ "أسنان حقيقية" لضمان وفاء كلا الجانبين بالتزاماتهما.