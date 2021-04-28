تعرف على 13 مشروعا استثماريا بالبحيرة بتكلفة 263 مليون جنيه

البحيرة ناصر جودة

وافقت اللجنة العليا للإستثمار خلال اجتماعها برئاسة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، وبحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة، على إقامة 13 مشروعا استثماريا مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة استثمارية تتجاوز 263 مليون جنيه والمشروعات هى :

١- مشروع انتاج داجنى (بدارى تسمين) على مساحة 20 ألف متر لإقامه اربع عنابر بطاقة 630 ألف دجاجة سنويا وإنتاج 200 مليون بيضه سنويا بناحيه وادى النطرون بتكلفه 144 مليون جنيه يوفر 90 فرصة عمل.

٢- مشروع تصنيع وتوزيع قطاعات الألومنيوم على مساحة 17 ألف متر بناحيه قرية متولى الشعراوى مركز أبو المطامير بتكلفة 17.5 مليون جنيه ويوفر 9 فرص عمل

٣- مشروع محلات مستلزمات إنتاج زراعى على مساحة 98 م بمركز بدر بتكلفة 1.4 مليون جنيه توفر 8 فرص عمل.

٤- مشروع أمهات بدارى وتسمين ومعمل تفريخ 13 عنبر باجمالى مساحه 23100م بناحية وادى النطرون بطاقة إنتاجية 156 ألف دجاجة و 4.8 مليون بيضه سنويا باستثمارات 90 مليون جنيه ويوفر 55 فرصة عمل.

٥- مشروع مزرعة أرانب تسمين على مساحة 1400م بناحية وادى النطرون بتكلفة 565 ألف توفر 10 فرص عمل.

٦- مشروع إنتاج حيوانى على مساحه 420م بالبستان - الدلنجات بتكلفة 641 ألف جنيه توفر 5 فرص عمل.

٧- مشروع إنتاج حيوانى على مساحة 820 م بناحية شرق الطريق الصحراوى بمركز بدر بتكلفة 3 مليون جنيه توفر 30 فرصة عمل.

٨- ثلاجة حفظ وتبريد وتجميد خضروات وفاكهة على مساحه 1050م٢ بناحيه وادى النطرون بتكلفه 4 مليون جنيه توفر 40 فرصه عمل

٩- مشروع انتاج حيوانى على مساحة 728 م بناحية شرق الطريق الصحراوى بمركز بدر بتكلفة 350 ألف ويوفر 3 فرص عمل

١٠- مشروع انتاج حيوانى 420 م بناحية البستان قرية الشعراوى حوش عيسى لتربية 45 راس ماشيه بتكلفه 850 ألف جنيه ويوفر 5 فرص عمل

١١- ثلاجة حفظ خضر وفاكهه على مساحة 120 متر بناحيه قريه المجد بمركز بدر بتكلفه 270 ألف جنيه توفر 10 فرص عمل.

١٢- عنبر تسمين بدارى دواجن على مساحة 840 م بناحية البستان بقرية محمد رفعت حوش عيسى بتكلفة 88 ألف يوفر 2 فرصه عمل.

١٣- مشروع تربية أغنام على مساحة 420 بناحيه البستان مركز الدلنجات بتكلفة 396 ألف جنيه توفر 3 فرص عمل.

ووجه اللواء المحافظ بالتيسير على المستثمرين الجادين والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها لدورها فى توفير فرص العمل والمشاركة فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية.