اليوم السابع
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تعرف على سر عبارة "البحر حصيرة" فى بورسعيد.. فيديو وصور

الأربعاء، 28 أبريل 2021 02:48 م
تعرف على سر عبارة "البحر حصيرة" فى بورسعيد.. فيديو وصور
بورسعيد - محمد عزام

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أجري "تلفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا، من شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، لوصف الجو الربيعي والطقس، بالإضافة إلى تفسير كلمة "البحر حصيرة" الشهيرة بالمحافظة.
 
 
وتقع محافظة بورسعيد، علي شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ومن الغرب على بحيرة المنزلة، ومن الجهة الشرقية على المجري الملاحي لقناة السويس، وتعتبر هي بوابة مصر الشمالية الشرقية. 
 
تشتهر المحافظة، بالعديد من الحرف مثل التجارة، فهي مدينة يتم التعامل معها بنظام المنطقة الحرة، والبضائع بها مستورة بالإضافة إلى الصناعات المصرية الموجودة بها، كما تتميز بحرفة الصيد. 
 
وجاء أصل عبارة "البحر حصيرة"، من استقرار مياه البحر حال ممارسة السباحة في شهور الصيف، ويتواصل الأصدقاء مع بعضهم البعض للنزول إلى مياه البحر في هذا التوقيت، ولكن الإجراءات الاحترازية والوقائية تمنع المصطافين النزول إلى مياه الشاطئ حالياً. 
 
احدي-مراكب-الصيد-علي-شاطئ-بورسعيد
احدي-مراكب-الصيد-علي-شاطئ-بورسعيد

 

الشباك-في-المياه
الشباك-في-المياه

 

بحر-بورسعيد
بحر-بورسعيد

 

شاطئ-البحر-الأبيض-المتوسط-بورسعيد
شاطئ-البحر-الأبيض-المتوسط-بورسعيد

 

شباك-الصيادين-في-مياه-الشاطئ
شباك-الصيادين-في-مياه-الشاطئ

 


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