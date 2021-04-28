تعرف على سر عبارة "البحر حصيرة" فى بورسعيد.. فيديو وصور

وتقع محافظة بورسعيد، علي شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ومن الغرب على بحيرة المنزلة، ومن الجهة الشرقية على المجري الملاحي لقناة السويس، وتعتبر هي بوابة مصر الشمالية الشرقية.

تشتهر المحافظة، بالعديد من الحرف مثل التجارة، فهي مدينة يتم التعامل معها بنظام المنطقة الحرة، والبضائع بها مستورة بالإضافة إلى الصناعات المصرية الموجودة بها، كما تتميز بحرفة الصيد.

وجاء أصل عبارة "البحر حصيرة"، من استقرار مياه البحر حال ممارسة السباحة في شهور الصيف، ويتواصل الأصدقاء مع بعضهم البعض للنزول إلى مياه البحر في هذا التوقيت، ولكن الإجراءات الاحترازية والوقائية تمنع المصطافين النزول إلى مياه الشاطئ حالياً.