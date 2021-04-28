اليوم السابع
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تسمية شوارع مدن غارب والغردقة وسفاجا بالبحر الأحمر.. صور

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:14 م
تسمية شوارع مدن غارب والغردقة وسفاجا بالبحر الأحمر.. صور تركيب لوحات تحمل اسم الشوارع
البحر الأحمر - عماد عرفة

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علقت مجالس المدن المختلفة بمحافظة البحر الأحمر، لوحات بأسماء شوارع المدن المختلفة التى لم تكن لها تسمية من قبل، حيث كان يواجه الأهالى والزائرين عدة صعوبات فى الوصول للعنوان المطلوب لعدم وجود أسماء للشوارع.

وذكر مجلس مدينة الغردقة فى بيان له، أنه تم البدأ منذ يومين فى تركيب اللوحات التى تحمل أسماء الشوارع، وذلك تخفيفا لما كان يواجه أهالى الغردقة والزائرين من صعوبات فى الوصول للأماكن التى يريدونها بسبب عدم تنفيذ مشروع تسمية الشوارع وترقيم المنشآت.

كذلك فى مدينة رأس غارب وسفاجا فقد قامت الوحدات المحلية بتركيب لوحات جديدة بأسماء الشوارع المختلفة تسهيلا على المواطنين، وبدأت فى رأس غارب بالمنطقة الصحراوية ومستمرة حتى يتم الانتهاء من تسمية جميع الشوارع.

 

تركيب اللوحات
تركيب اللوحات

 

تركيب لوحات تحمل اسم الشوارع
تركيب لوحات تحمل اسم الشوارع

 

لوحات باسماء الشوارع بالغردقة
لوحات باسماء الشوارع بالغردقة

 

مجلس مدينة غارب أثناء تركيب اللوحات
مجلس مدينة غارب أثناء تركيب اللوحات

 


تسمية شوارع الغردقة

سفاجا

غارب

البحر الاحمر

مجلس مدينة الغردقة

لوحات بأسماء الشوارع

راس غارب

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