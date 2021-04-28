بتكلفة 401 مليون.. تعرف على تطوير قطاع الكهرباء بـ 14 قرية فى ساقلته

سوهاج محمود مقبول

تطوير البنية التحتية واحده من أهم أهداف مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتي تستهدف تطوير الريف المصرى.

ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات التي حظيت بشكل كبير باهتمام القيادة السياسية في هذا الشأن حيث تستهدف المبادرة تطوير قطاع مهم من أهم القطاعات وهو قطاع الكهرباء حيث تم تخصيص ما يقرب من 401 مليون جنيها مصريا تقريبا لتطوير هذا القطاع.

مشروع تطوير قطاع الكهرباء استهداف القرى ونجوع البعيدة وخاصة القرى الأكثر إحتياجا من تركيب محولات ، وإحلال وتجديد خطوط توصيل التيار الكهرباء للحد من تكرار إنقطاع الكهرباء ، وتقديم خدمة جيده للمواطنين بما يتمشى مع التطور الطبيعى للعمران.

اليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية خطة تطوير قطاع الكهرباء بقرى مركز ساقلته شرقى محافظة سوهاج ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة بإجمالى 85 منطقة سكنية سوف يتم تطويرها تعرف عليها.

تركيب محول قدرة 200 ك ف ا + عدد 3 محول قدرة 300 ك ف ا +1 فوارغ اكشاك قدرة 200 ك ف ا + عدد 3 فوارغ اكشاك قدرة 300 ك ف ا ، وتركيب 2 محول قدرة 200 ك ف ا + عدد 2 محول قدرة 300 ك ف ا + عدد 1 محول قدرة 500 ك ف ا + عدد 2 فوارغ اكشاك قدرة 200 ك ف ا + عدد 2 فوارغ اكشاك قدرة 300 ك ف ا + عدد 1 فوارغ اكشاك قدرة 500 ك ف ا ، تركيب عدد 10 محول قدرة 200 ك ف ا + عدد 4 محول قدرة 300 ك ف ا + 10 فوارغ اكشاك قدرة 200 ك ف ا + عدد 4 فوارغ اكشاك قدرة 300 ك ف ا

وتركيب 2 كم كابلات جهد متوسط قدرة 3*300 مم 2+ 0.12كم كابلات جهد منخفض قدرة 3*300+150 مم2 + 0.63 كم كابلات جهد منخفض قدرة 3*70+35مم2 + عدد 3لوحات ربط حلقى ، و 2 سكاكين جهد متوسط + 254أعمده جهد منخفض +40 موصلات جهد منخفض، وتركيب 2.3 كم كابلات جهد متوسط قدرة 3*300مم2 + 0.15كم كابلات جهد منخفض قدرة 3*70+35 مم 2+ 0.45 كم كابلات جهد منخفض قدرة 3*300+150مم2 + عدد 2 لوحات ربط حلقى ، وتركيب 2 كم كابلات جهد متوسط قدرة 3*300مم 2+ عدد 0.42 كم كابلات جهد منخفض قدرة 3*70+35 مم 2+ 1.26 كم كابلات جهد منخفض قدرة 3*300+150 مم2+ عدد 1 لوحات ربط حلقى.

كما أستهدفت مبادرة حياة كريمة تركيب 2سكاكين جهد متوسط + 24 اعمدة كهرباء جهد متوسط + 6 طن موصلات جهد متوسط + 320 عامود كهرباء جهد منخفض + 61 موصلات جهد منخفض ، و5 سكاكين جهد متوسط + 6 عامود كهرباء جهد متوسط + 4 موصلات جهد متوسط + 650 عامود كهرباء جهد منخفض + 70 موصلات جهد منخفض ، و4 محول قدرة 200 ك ف ا + عدد 4 فوارغ اكشاك قدرة 200 ك ف ا ، و0.13 كم كابلات جهد متوسط قدرة 3*300مم2 + 0.12 كم كابلات جهد منخفض قدرة 3*70+35 مم + 0.36كم كابلات جهد منخفض قدرة 3*300+150مم 2

وسوف تستكمل المبادرة أعمالها في تطوير قطاع الكهرباء بتركيب 204 عامود جهد منخفض + 30 موصلات جهد منخفض ، و15 محول قدرة 200 ك ف ا + عدد 7 محول قدرة 300 ك ف ا + عدد 15 فوارغ اكشاك قدرة 200 + 7 فوارغ اكشاك قدرة 300 ك ف ا ، و3 كم كابلات جهد متوسط قدرة 3*300 مم2 + 0.66 كم كابلات جهد منخفض قدرة 3*70+35 مم + 1098 كم كابلات جهد منخفض قدرة 3*300+150 مم2، و2 سكاكين جهد متوسط + عدد 20 اعمده كهربائيه جهد متوسط + 12 طن موصلات جهد متوسط، و900 عمود جهد منخفض+ 120كم موصلات جهد منخفض

بالإضافة إلى تركيب 17محول قدرة 200 ك ف ا + عدد 15 محول قدرة300 ك ف ا + عدد 6 محول قدرة 500 ك ف ا + عدد 17 فوارغ اكشاك قدرة 200 ك ف ا + عدد 15 فوارغ اكشاك قدرة 300 ك ف ا + عدد 6 فوارغ اكشاك قدرة 500 ك ف ا ، و7 كم كابلات جهد متوسط قدرة 3*300 مم2 + عدد 1.11كم كابلات جهد منخفض قدرة 3*70+35مم2 +عدد 3.33 كم اطوال كابلات جهد منخفض قدرة 3*300+150 مم2 + عدد 4 لوحات ربط حلقى ، و1646 اعمده كهربائيه جهد منخفض + 250موصلات جهد منخفض + عدد 4 سكاكين جهد متوسط + 52 اعمده كهربائيه جهد متوسط 14 طن موصلات جهد متوسط ، و 5 محول قدرة 200 ك ف ا + عدد 15 محول قدرة 300 ك ف ا + عدد 8 محول قدرة 500 ك ف ا + عدد 5 فوارغ اكشاك قدرة 200 ك ف ا _ عدد 15 فوارغ اكشاك قدرة 300 ك ف ا + عدد 8 فوارغ اكشاك قدرة 500 ك ف او 28 كم كابلات جهد متوسط قدرة3*300 مم2 + 44 كم كابلات جهد متوسط قدرة 3*400 مم 2+ .84 كابلات جهد منخفض قدرة 3*70+35 مم2 +2.52 كم كابلات جهد منخفض قدرة 33003*300+150 مم2+ عدد 19لوحات ربط حلقى ، و7 سكاكين جهد متوسط + عدد 50 اعمده كهربائيه جهد متوسط + 11 طن موصلات جهد متوسط + 1320 اعمده كهربائيه جهد منخفض + 240موصلات جهد منخفض ، و 4 خليه متوسط جهد 11 + عدد 1 موزعات.