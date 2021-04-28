اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 08:11 م
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الحكومة الأردنية ترفع حظر التجول يوم الجمعة وتسمح بصلاة العيد بالساحات

الأربعاء، 28 أبريل 2021 08:00 م
الحكومة الأردنية ترفع حظر التجول يوم الجمعة وتسمح بصلاة العيد بالساحات الأردن
وكالات

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رفعت الحكومة الأردنية حظر التجول أيام الجمعة، وقررت السماح بأداء صلاة عيد الفطر بالساحات، وأكد الناطق الإعلامي باسم الحكومة صخر دودين، على أن قرارات الحكومة أبقت على "ساعات الحظر الليلي كما هي، وتنطبق كذلك على يوم الجمعة"، مشيرا إلى فتح الحدائق العامة للجمهور، بحسب صحيفة الغد الأردنية.

وأوضح، أن "استئناف الدراسة الوجاهية سيعود في سبتمبر المقبل".

وفي السياق، حددت الحكومة، عطلة عيد الفطر المبارك بدءا بيوم الثلاثاء الموافق الـ11 من مايو وحتى 15 من الشهر ذاته، مشددة على أن "صلاة العيد ستقام بالساحات الخارجية".

ونوهت، إلى أنه "سيتم تحديد الأماكن التي تقام فيها صلاة العيد من خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حصرا".


الأردن

كورونا

صلاة العيد

عيد الفطر

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