الأقصر تحول المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بخصوص إدخال الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة، فقد قامت الهيئة العربية للتصنيع طبقاً لبروتوكول التعاون والعقد المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العربية للتصنيع، بتسليم الدفعة الأولى من الولاعات الغازية لعدد 14 مخبزا بواقع ولاعتين للمخبز الواحد لتوفير السولار.

وأضاف وكيل تموين الأقصر ، فى بيان صحفى ، أنه سيتم الإنتهاء من تركيبها والعمل بها طبقًا للجدول الزمنى المحدد ، حيث أن المرحلة الأولى بمحافظة الأقصر تتضمن 54 مخبزا بلدى مدعم، وجارى الإنتهاء من جميع التوصيلات الخارجية والداخلية بمعرفة شركة الغاز بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة التى توفر التسهيلات اللازمة فى هذا الشأن، لتنفيذ هذا المشروع القومى الذى سيؤدى إلى تحسين جودة الخبز وتقليل إستهلاك المحروقات (السولار) والمحافظة على البيئة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الحملات التموينية المستمرة ، تم ضبط 250 عبوة بإجمالى وزن 730 كيلو جرام منظفات بدون فواتير ومجهولة المصدر، داخل مخزن بدون ترخيص بناحية منشأة العمارى بمدينة الأقصر ، وتم تحرير المحضر رقم 5791 جنح قسم الأقصر لسنة 2021 ضد "أ.ع.أ "، وتم العرض على النيابة العامة .

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح ، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالى ما تم توريده حتى يوم 27 أبريل الجارى هو 2138.487 طن قمح بنسبة 6.3% من إجمالى السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة، مشيراً إلى إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1بنكر بسعة 23000 طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن، وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن.



تموين الأقصر تتسلم الدفعة الأولى من الولاعات الغازية للمخابز



جانب من ضبط 250 عبوة منظفات مجهولة المصدر بالأقصر