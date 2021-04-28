الأقصر تحول المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.. صور

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بخصوص إدخال الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة، فقد قامت الهيئة العربية للتصنيع طبقاً لبروتوكول التعاون والعقد المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العربية للتصنيع، بتسليم الدفعة الأولى من الولاعات الغازية لعدد 14 مخبزا بواقع ولاعتين للمخبز الواحد لتوفير السولار.
وأضاف وكيل تموين الأقصر ، فى بيان صحفى ، أنه سيتم الإنتهاء من تركيبها والعمل بها طبقًا للجدول الزمنى المحدد ، حيث أن المرحلة الأولى بمحافظة الأقصر تتضمن 54 مخبزا بلدى مدعم، وجارى الإنتهاء من جميع التوصيلات الخارجية والداخلية بمعرفة شركة الغاز بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة التى توفر التسهيلات اللازمة فى هذا الشأن، لتنفيذ هذا المشروع القومى الذى سيؤدى إلى تحسين جودة الخبز وتقليل إستهلاك المحروقات (السولار) والمحافظة على البيئة.
وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الحملات التموينية المستمرة ، تم ضبط 250 عبوة بإجمالى وزن 730 كيلو جرام منظفات بدون فواتير ومجهولة المصدر، داخل مخزن بدون ترخيص بناحية منشأة العمارى بمدينة الأقصر ، وتم تحرير المحضر رقم 5791 جنح قسم الأقصر لسنة 2021 ضد "أ.ع.أ "، وتم العرض على النيابة العامة .
وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح ، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالى ما تم توريده حتى يوم 27 أبريل الجارى هو 2138.487 طن قمح بنسبة 6.3% من إجمالى السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة، مشيراً إلى إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1بنكر بسعة 23000 طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن، وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن.
تموين الأقصر تتسلم الدفعة الأولى من الولاعات الغازية للمخابز
جانب من ضبط 250 عبوة منظفات مجهولة المصدر بالأقصر
ضبط 250 عبوة منظفات مجهولة المصدر
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