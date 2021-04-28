إحالة 92 موظفا للتحقيق فى قطاعات خدمية مختلفة بالأقصر لعدم الانضباط الإدارى

الأقصر - أحمد مرعى

أكد العميد طارق لطفى، رئيس مدينة الأقصر، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف المرور على جميع المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين ، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

وفى هذا الصدد قامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الأقصر، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق مدينة الأقصر، ومتابعة الانضباط الإدارى بها.

وتم إحالة 91 موظفًا وموظفة للتحقيق خلال شهر أبريل الجارى لعدم الإنضباط الإدارى، من أصل تحرير 21 محضر تم توجيهه للشؤون القانونية ومن إجمالى 109 متابعات.

ومن ناحية أخرى تم تحرير 88 محضر نظر وحفظ ، إيحاءً بإنه نتيجة لتلك المتابعات المستمرة، أثمرت نتائج طيبة.

هذا وقد أكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل.