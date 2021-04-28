أهالى مساكن أيواء الدفراوية بطنطا يشكون انتشار مياه الصرف.. ورئيس الحى يستجيب

كتبت- نهى عبد النبى - الغربية - محمد طارق

أرسل القارئ إبراهيم كامل من محافظة الغربية، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "واتس آب" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، متضررا فيها أهالى شارع 10 بمساكن أيواء الدفراوية بمنطقة العجيزى فى طنطا من انتشار مياه الصرف الصحى.

وقال القارئ من خلال رسالته لليوم السابع: "نعانى من انتشار مياه الصرف الصحى بالشارع مما ادى إلى انتشار الناموس والحشرات وتلف بعض المبانى".

ومن جانبه، صرح عادل داود رئيس حي أول طنطا في محافظة الغربية لـ "اليوم السابع"، بأنه تم التواصل مع رئيس فرع شركة المياه والصرف الصحي لتشكيل لجنة وسرعة إزالة أسباب الشكوى ورفع مياه الصرف، حفاظا علي صحة وسلامة أهالي المنطقة.

وتأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".