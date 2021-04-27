"CNN": الإعلام البريطانى يدخل فى مواجهة مع جونسون بسبب تصريح بشأن كورونا

كتبت رباب فتحى

ألقت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على دخول وسائل الإعلام البريطانية من مختلف الأطياف السياسية في مواجهة مباشرة غير معتادة مع رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن التعليقات المثيرة للجدل التي يُزعم أنه أدلى بها بشأن جائحة فيروس كورونا، رغم نفيه.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" ذات الميول اليمينية أول من نقل أن رئيس الوزراء قال في أكتوبر الماضي إنه يفضل أن يرى "الجثث تتراكم بالآلاف" على وضع البلاد في حالة إغلاق أخرى.

ونفى جونسون بشكل قاطع الخبر يوم الإثنين، ونقلت عنه وكالات الأنباء قوله ووصفه بأن ذلك "هراء كامل". لكن عدة منافذ أخرى - بما في ذلك صحيفة "الجارديان"، التي تميل إلى اليسار، ومحطة أي تي فى - أكدت نسخًا من القصة، نقلاً عن مصادر مجهولة. حتى هيئة الإذاعة البريطانية التي تتسم بالحذر نسبت العبارة إلى جونسون، نقلاً عن مصادر مطلعة على التعليقات.

وقالت الشبكة الأمريكية، إنها لم تتحقق من التصريح المبلغ عنه.

واعتبرت الشبكة، أن الحجم الهائل للتقارير الواردة حول هذه التعليقات، يضع الصحافة في مسار تصادمي مع رئيس الوزراء الذي تشاجر كثيرًا مع المراسلين ورفض سابقًا المشاركة في مناظرة انتخابية تعرض على التلفزيون.

وقالت سوزان فرانكس، أستاذة الصحافة في جامعة سيتي بلندن: "كان من الرائع رؤية كل من بي بي سي و آي تي ​​في يخرجان عن مثل هذا الموقف، لم يسبق لهما فعل ذلك من قبل".

وأضافت فرانكس، أن اتخاذ بي بي سي على وجه الخصوص مثل هذه الخطوة ، التي من المحتمل أن تكون "ضارة ومثيرة للجدل" ، يشير إلى درجة عالية من الثقة لديهم في مصادرهم.

وقالت الشبكة إن جونسون يعرف بإدلائه بتصريحات مثيرة للجدل وحتى مسيئة، ولكن قد يكون هناك ثمن سياسي يدفع مقابل تعليقات حول فيروس أودى بحياة أكثر من 127 ألف شخص في المملكة المتحدة.