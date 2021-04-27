وفاة شاب ابتلع لسانه فى دورة رمضانية لكرة القدم بالشرقية.. وأسرته تروى المأساة.. فيديو لايف

قال أحمد السيد عبد المعطي، عم الطالب، إن الطالب طه محمد السيد البالغ من العمر 19 عاما بالفرقة الأولة كلية الصيدلة جامعة الزقازيق كان من الشخصيات التي تتحلي بالاحترام والتي تواظب علي الصلاة وقراءة القرآن، حيث قام بصلاة المغرب والعشاء في يوم وفاته.

وأوضح أحمد السيد، أن نجله شقيقه الراحل كان يحب الصيدلة ورغم حصوله علي مجموع كلية الطب إلا أنه فضل دخول كلية الصيدلية، كما كانوا يطلقون عليه الشيخ طه وذلك لالتزامه بالصلاة والصوم، مشيرًا إلي أن يوم الحادث كان طه إمامًا للمصلين في صلاة الظهر والعصر



وأوضح عبد الله أبو المجد، مدرس بالأزهر ، أنه لا توجد دورات رمضانية في هذا العام بناءً علي قرار رئيس مجلس الوزراء، ولكن الشباب يقوم باللعب في الملعب مع الأصدقاء في أوقات الفراغ ولكنها لم تكن دورة رسمية.