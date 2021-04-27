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وصول جثمان الشيخ حافظ سلامة للمسجد الكبير استعدادا لصلاة الجنازة.. فيديو وصور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:21 م
وصول جثمان الشيخ حافظ سلامة للمسجد الكبير استعدادا لصلاة الجنازة.. فيديو وصور جنازة حافظ سلامة
السويس سيد نون

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا لوصول جثمان الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس وقت العدوان الإسرائيلى على المحافظة إلى المسجد الكبير بالسويس، لتأدية صلاة الجنازة، تمهيدًا لدفن الجثمان بمقابر السويس الجديدة.

وشارك فى صلاة الجنازة بالمسجد الكبير عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالسويس، وكذلك عددًا كبير من الأهالى، وعائلة الشيخ حافظ سلامة، واصطف المصلين داخل وخارج المسجد للصلاة على جثمان الشيخ حافظ سلامة وسط إجراءات احترازية.

وتوفى الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، مساء أمس، عن عمر يناهز92 عاما، بعد تدهور حالته الصحة ونقله إلى المستشفي.

وكان الشيخ حافظ سلامة قد تم نقله من السويس لمستشفى الدمرداش فى القاهرة بسبب تدهور حالته الصحية، قبل أن يتوفى وتعلن أسرته أنه سيتم تشيع الجنازة من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس، وسيتم دفنه بمقابر السويس الجديدة.

صلاة-الجنازة
صلاة الجنازة

 

من-صلاة-الجنازة
من صلاة الجنازة

 

من-صلاة-الجنازة-بالمسجد--الكبير
من صلاة الجنازة بالمسجد الكبير

 

وصول-جثمان-الشيخ-حافظ-سلامة
وصول جثمان الشيخ حافظ سلامة

 


الشيخ حافظ سلامة

حافظ سلامة

حافظ سلامه

وفاه الشيخ حافظ سلامه

الشيخ حافظ سلامه

مسجد حافظ سلامه

جنازة حافظ سلامه

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