وزير الدفاع الروسى: نراقب عن كثب تحرك قوات "الناتو" فى أوروبا

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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن بلاده تراقب عن كثب وتتابع باهتمام سير عملية نقل ونشر قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا كجزء من تدريبات "ديفيندر يوروب ـ 21".

وأضاف شويجو خلال اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الطاجيكية، حسبما أفادت وكالة أنباء نوفوستي اليوم الثلاثاء، "نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسير نقل ونشر قوات حلف "الناتو" في أوروبا كجزء من تدريبات "ديفيندر يوروب ــ 21".

تعد هذه المناورات الأكبر للحلف منذ نحو 30 عاما، حيث من المفترض أن يشارك فيها 31 ألف عسكري من قوات " الناتو" .