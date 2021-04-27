وزير الاتصالات العراقى يبحث مع سفير مصر مشروع القرية الذكية العراقية

كتب أحمد جمعة

بحث وزير الاتصالات العراقى المهندس أركان شهاب أحمد الشيباني مع السفير المصري في بغداد وليد إسماعيل، الاتفاقية العراقية المصرية الأردنية وسبل تطوير واستثمار الشركات المصرية في العراق في مجال الاتصالات.

أكد الوزير العراقى أن "الحكومة العراقية مهتمة بهذه الاتفاقية المشتركة بين الإخوة الأشقاء وأن يكون هناك تعاون حقيقي مشترك في كثير من المجالات وخصوصاً في مجال الاتصالات".



من جانبه، أكد السفير المصري لدى بغداد، عمق العلاقات العراقية المصرية ودعمهم الكامل لوزارة الاتصالات بكل ما يتعلق بخدمات الاتصالات والإنترنيت وفتح مجال التعاون المشترك ضمن الاتفاقية (المصرية العراقية الأردنية) مع الشركات المصرية التي ترغب بالاستثمار في العراق.



وأشار السفير المصري إلى أن هناك تعاونا مسبقا مع الحكومة العراقية السابقة للتعاون في مجال الاتصالات، داعيا إلى استمرار التعاون في مجال التحويل الرقمي والاستفادة من الخبرة المصرية بشأن الأقمار الصناعية، مؤكدا رغبة الأشقاء المصريين ورجال الأعمال على الاستثمار في العراق.