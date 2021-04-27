اليوم السابع
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واعظات الإسكندرية: نستخدم وسائل التواصل الاجتماعى للإجابة على تساؤلات المواطنين

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:33 م
واعظات الإسكندرية: نستخدم وسائل التواصل الاجتماعى للإجابة على تساؤلات المواطنين الدكتورة حنان متولى، واعظة مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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فتحت مصليات السيدات أبوابها فى شهر رمضان المبارك بعد توقف استمر لعام بسبب أزمه فيروس كورونا ، والذى كان يتوقف عليه عمل الواعظات السيدات داخل المصلى ، ولكن بعد فتحه طبقا لشروط وزارة الأوقاف بالالتزام بالتباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازيه قامت الواعظات من السيدات بمباشرة عملهم.

وفى هذا الصدد التقى اليوم السابع بواعظات الإسكندرية وهم الأقدم على مستوى المحافظة.

وتقول الدكتورة حنان متولى، واعظة مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية ، أنهم سعدوا بفتح مصليات السيدات خلال شهر رمضان فى المساجد الكبرى مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية، موضحة أنه تم تجهيز المصليات من خلال التعقيم والتجهيز قبل بدء شهر رمضان بأيام.

وأضافت متولى أن طوال فتره الغلق كان هناك هذه للتواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والفيديوهات التوعوية ، تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وقد تلاحظ منذ فتح مصليات السيدات التزام تام للسيدات داخل المساجد طوال صلاة التراويح ، ويتم غلقها فورا بعد الصلاة وغير مسموح بإصطحاب الأطفال أثناء صلاة التراويح.

أحدى-الواعظات-تتحدث-لليوم-السابع
أحدى الواعظات تتحدث لليوم السابع

 

الدكتورة-حنان-متولى-واعظة-مسجد-المرسى-أبو-العباس
الدكتورة حنان متولى واعظة مسجد المرسى أبو العباس

 

واعظات-الاسكندرية
واعظات الاسكندرية

 


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