نجاح فريق طبى مستشفى السلام بورسعيد فى استخراج سيخ حديد من رأس طفلة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، نجاح الفريق الطبي بمستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد في إنقاذ حياة طفلة دخل في رأسها سيخ حديدي بمحاذاة العين.

وأوضحت الهيئة، أنه وصلت إلى مستشفى السلام بورسعيد، طفلة عمرها 15 عامًا بعد نقلها من مستشفى الحياة بورفؤاد مصابة بسيخ حديدي نافذ في الرأس إثر تعرضها لحادث، وأنه تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة وتقرر تحويلها فورًا إلى طوارىء مستشفى السلام ببورسعيد.

وأضافت، أنه استقبل الطفلة المصابة فريق الطوارىء بالتعاون مع قسم جراحة الوجه والفكين وقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، وتقرر فورًا دخولها العمليات لاستخراج السيخ، مؤكدة أنه تم إجراء العملية بنجاح دون إصابة العين أو أي أجزاء أخرى بالوجه، وذلك بالإستعانة بخبرات أمهر جراحى الوجه والفكين، وهى تتماثل الآن للشفاء.

وتابعت الهيئة: أنه قام بإجراء العملية فريق طبي من أمهر أطباء جراحات الوجه والفكين بالمستشفى، ويضم، د. أحمد توفيق أخصائي جراحة الوجه والفكين، د. ميرنا الجمال طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين، د. محمد ناصف استشاري التخدير، د. محمد بسيوني أخصائي التخدير، بمعاونة فريق من أمهر أطقم التمريض بالمستشفى إيمان العربي، أم هاشم فوزي، منه الله عبدالوهاب.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة صحية في الوقت الحالي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وما تابعه من تطوير المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وتوفير كم هائل من الخدمات الطبية بأحدث نظم الجودة والمعايير العالمية داخل نطاق المحافظة، مؤكدًا أن مستشفى السلام بورسعيد تقدم العديد من الخدمات الصحية إلى أبناء المحافظة، كما أنها ستشهد زيادة عدد التخصصات الطبية خلال الفترة المقبلة مع انتهاء أعمال التطوير الجارية بالجناح البحري للمستشفى، لتشمل خدمات الغسيل الكلوي والقساطر القلبية التشخيصية والعلاجية إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق.