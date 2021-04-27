اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أبريل 2021 04:31 م
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مطبخ مجانى للمكفوفين يقدم 300 وجبة يوميا بالإسكندرية خلال أيام رمضان.. فيديو

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 04:23 م
مطبخ مجانى للمكفوفين يقدم 300 وجبة يوميا بالإسكندرية خلال أيام رمضان.. فيديو وجبات المطبخ
الإسكندرية أسماء على بدر

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرَا من مطبخ مجاني مخصص لتقديم وجبات إفطار للمكفوفين وأسرهم، حيث يقدم 300 وجبة يوميًا بالإسكندرية خلال أيام شهر رمضان المبارك.
 

ويعد المطبخ من 250 إلى 300 وجبة للأسر المكفوفين في الإسكندرية يوميًا وهي الفكرة الأولي لهم في هذا العام، حيث تجهز الوجبات ويتم تغليفها داخل المطبخ بعد التجهيز والطهي من قبل متطوعين ثم توزع علي الأسر.

وتتنوع الوجبات التي تقدم داخل المطبخ، فمنها الفراخ والحمام والبط واللحوم الباردة والكباب والكفتة وأنواع متنوعة أخري مثل الباشميل والأرز وتجهز بشكل يومي لتقديمها للمكفوفين، ويقدم للأسرة التي تتكون من 4 أفراد  بطة كاملة وأرز والمشتملات الخاصة بها.

ويبدأ العمل في المطبخ من الساعة 9 صباحًا مع توفير السلع واللحوم التي سوف يتم تجهيزها إلي الساعة  الرابعة عصرًا ومن ثم توزيعها علي الأسر المكفوفين وتغليفها في أدوات بلاستيكية قبل التوزيع.

يذكر أن المكان مخصص لتقديم الوجبات المجانية للمكفوفين وأسرهم وهو العام الأول الذي تنفذ فيه، كما جاءت الفكرة منذ 3 سنوات لكنها لم تحقق التوزيع علي مدار اليوم وهذا العام توزع الوجبات علي مدار اليوم في شهر رمضان، ومن المخطط أن يترفع العدد من العشر الأواخر من رمضان لتصل إلي 500 وجبة، وتلقت الفكرة رودود أفعال إيجابية من الأشخاص لمطبخ الخير.
 
أثناء-التجهيز
أثناء التجهيز

أثناء-التجهيز-للوجبات
أثناء التجهيز للوجبات

تجهيز-الوجبات_1
تجهيز الوجبات 

شيف-يعد-الوجبات
شيف يعد الوجبات

وجبات-المطبخ
وجبات المطبخ

وجبات-المطبخ-التي-تقدم-للمكفوفين
وجبات المطبخ التي تقدم للمكفوفين

وجبات-المطبخ-الخيري
وجبات المطبخ الخيري

وجبة-المطبخ
وجبة المطبخ

 


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