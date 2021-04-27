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مصطفى مدبولى: يتم التوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية بدلا من المجمعات غير الرسمية

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 05:20 م
مصطفى مدبولى: يتم التوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية بدلا من المجمعات غير الرسمية جانب من المؤتمر الصحفى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه يتم التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية، موضحا أن المرحلة المقبلة سندخل في إنشاء مجمعات صناعية في كل المدن القائمة كى نستبدل بها المجمعات غير الرسمية، موضحا أن هناك مناطق صناعية عشوائية مثلما يوجد مناطق سكنية عشوائية.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك توجهات للرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع في إنشاء مجمعات صناعية نوفر لها بديل رسمي للمجمعات الصناعية غير الرسمية ونربطها بتيسيرات للشباب والمواطنين فى هذا القطاع بحيث يستطيع أن يوسع في هذه المنطقة ويقنن أوضاعه.

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: دخلنا بموارد مالية هائلة للاستفادة من كل قطرة مياه لدينا ، فهناك معالجة للصرف الزراعى والصحى ومعالجة ثلاثة تمكنا من استخدام المياه في أى استخدامات بجانب معالجة صرف صناعى وتحلية مياه البحر ، ولابد أن نستغل كل قطرة مياه كانت موجودة عندنا .

 

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر من أعلى الدول استخدام مياه وإعادة تدويرها والاستفادة منها، ويتم تنفيذ مشروعات بمئات الكيلو مترات، بجانب أن هناك مشروعات مثل الرى الحديث وتبطين الترع ونستفيد بكل قطرة مياه موجودة لدينا.


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المجمعات الصناعيه

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