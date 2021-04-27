مساعد "فيلق القدس" التابع للحرس الثورى الإيرانى يترشح للانتخابات الرئاسية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن رستم قاسمي، مساعد قائد فيلق القدس الإيراني للشؤون الاقتصادية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، المقررة في 18 يونيو المقبل، مستعرضا وجهات نظره وبرامجه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال قاسمى فى تصريحات آثارت الكثير من الجدل، الأسبوع الماضى بشأن وجود عدد من المستشارين من الحرس الثوري حاليا في اليمن، الأمر الذى تسبب فى آثارة حفيظة الحكومة الإيرانية، وأكدت وزارة الخارجية وقتها أن كلام قاسمي "يتعارض مع الوقائع ومع سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليمن".

وكانت اللجنة الانتخابية في إيران، أعلنت أمس الإثنين، أن الحكومة الإيرانية ووزارة الداخلية ليس لديهما خطط لتأجيل الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها ستجري في 18 يونيو المقبل.

ورستم قاسمي، 56 عاما، شغل منصب وزيرالنفط في إيران من العام 2011 ولغاية العام 2013، قبل أن يتولى منصبا عسكريا في الحرس الثوري الإيراني.

وإلى جانب رستمى كانت أعلنت بعض الشخصيات الإيرانية اعتزامها خوض غمار المنافسة على كرسي الرئاسة، ففي نوفمبر العام الماضي، كشف العميد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني السابق والمستشار العسكري الحالي لمرشد إيران علي خامنئي عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.

كما أقدم العميد سعيد محمد، قائد الهيئة الهندسية لمؤسسة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري الإيراني، على الاستقالة من منصبه، وعلى الفور أعلن عن قراره خوض الانتخابات.