مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى: الكمامة ليست إلزامية على متلقى اللقاح

واشنطن أ ش أ

راجع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى إرشاداته الخاصة بالصحة العامة، اليوم الثلاثاء، وأعلن بشكل مفاجئ، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، يمكنهم ممارسة الرياضة وحضور التجمعات الصغيرة فى الهواء الطلق دون ارتداء الكمامة.

وفتح المركز الأمريكى المختص بإجراءات فيروس كورونا، الباب، أمام كل من تم تلقيحه، بممارسة الحياة الطبيعية من دون ارتداء الكمامة - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، وهى المرة الأولى التى ينصح فيها المركز بعدم ارتداء الكمامات، فى الولايات المتحدة، منذ تفشى الجائحة فى مارس 2020.

وسمح المركز لمن حصلوا على التطعيم الكامل ضد كورونا، بممارسة الرياضة والتجمع والجلوس فى المطاعم، من دون كمامة.

ولكن المركز المختص نصح الحاصلين على اللقاح بارتداء الكمامة فى الأماكن العامة التى ترتفع فيها نسبة انتشار الفيروس، مثل الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية.

وتأتى الإرشادات الجديدة من مركز السيطرة على الأمراض بعد أن قال مسؤولو الصحة وخبراء الأمراض المعدية فى أمريكا، إن الكمامات لن تعود ضرورية مع ارتفاع عدد الحاصلين على اللقاح فى الولايات المتحدة.

وحصل 140 مليون أمريكى حتى الآن، أى ما يعادل 43 بالمئة تقريبا من سكان البلاد، على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.