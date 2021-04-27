محمد بن سلمان: نستهدف زيادة أصول صندوق الاستثمارات لـ10 تريليونات ريال بـ2030

كتب رامى محيى الدين

قال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، في مقابلة بثتها قناة العربية في الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030: نحن على وشك الانتهاء من تأسيس مكتب السياسات في المملكة، وعام 2019 حققت فيه أغلب الإنجازات الاقتصادية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: سترى ارتدادا قويا في الأداء الاقتصادى هذا العام، الهدف خلق صندوق ضخم جدا ليكون رافدا لاقتصاد الدولة والهدف من صندوق الاستثمارات العامة الآن هو تحقيق النمو .

وتابع: نستهدف زيادة أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال فى 2030، ولا نستهدف من الصندوق رفد إيرادات الدولة حاليا.