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محمد بن سلمان: نستهدف زيادة أصول صندوق الاستثمارات لـ10 تريليونات ريال بـ2030

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:36 م
محمد بن سلمان: نستهدف زيادة أصول صندوق الاستثمارات لـ10 تريليونات ريال بـ2030 محمد بن سلمان ولى العهد السعودي
كتب رامى محيى الدين

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قال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، في مقابلة بثتها قناة العربية في الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030: نحن على وشك الانتهاء من تأسيس مكتب السياسات في المملكة، وعام 2019 حققت فيه أغلب الإنجازات الاقتصادية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: سترى ارتدادا قويا في الأداء الاقتصادى هذا العام، الهدف خلق صندوق ضخم جدا ليكون رافدا لاقتصاد الدولة والهدف من صندوق الاستثمارات العامة الآن هو تحقيق النمو .

وتابع: نستهدف زيادة أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال فى 2030، ولا نستهدف من الصندوق رفد إيرادات الدولة حاليا.

 


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أخبار السعودية

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