اليوم السابع
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قصة "ملك الغائبين".. تغيب عن العمل 15 سنة فحصل على نصف مليون يورو (فيديو)

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:52 ص
قصة "ملك الغائبين".. تغيب عن العمل 15 سنة فحصل على نصف مليون يورو (فيديو)

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حطم أحد عمال القطاع العام، الرقم القياسي الوطني من خلال التغيب عن العمل لمدة 15 عامًا، ما دفع الصحافة الإيطالية لوصفه بأنه "ملك الغائبين" عن العمل.

وذكرت جريدة الجارديان البريطانية، تأكيد الشرطة أن موظفًا بأحد المستشفيات استمر في تلقي راتبه الشهري البالغ إجماليه 538 ألف يورو على الرغم من عدم حضوره للعمل في مستشفى بوليسي سياتشيو، في مدينة كاتانزارو، في كالابريا منذ عام 2005.

 

ووفق تقرير الجارديان، بأن الموظف البالغ من العمر 67 عامًا، يواجه تهمًا بإساءة استخدام المنصب والتزوير والابتزاز، كما يتم التحقيق مع 6 مديرين للاشتباه فى أنهم لعبوا دورًا لتمكينه من التغيب وهو أمر منتشر في القطاع العام في إيطاليا.

 

وأوضح التقرير، أن الشرطة جمعت الأدلة من سجلات الحضور والرواتب، بالإضافة إلى إفادات الشهود من الزملاء في عام 2005، حيث زعم أن الرجل وجه تهديدات ضد مدير المستشفى لمنعه من تقديم تقرير تأديبي بسبب تغيبه، وفيما بعد تقاعد المدير واستمر غياب الرجل عن العمل، لأن حضوره لم يتم فحصه من قبل خليفة المدير أو قسم الموارد البشرية، بحسب ما أعلنته الشرطة.

 


ايطاليا

ملك الغائبين

يورو

الفساد

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