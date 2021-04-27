قبل تشييع جثمانه.. هنا مسجد الشيخ حافظ سلامة بالسويس معقل المقاومة الشعبية .. لايف وصور

السويس - سيد نون

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من داخل مسجد الشيخ حافظ سلامة بالسويس"مسجد الشهداء" معقل المقاومة الشعبية فى حرب أكتوبر 1973، وذلك قبل تشييع جثمانه من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس، بعدما وافته المنية مساء أمس عن عمر ناهز 92 عاما.

وأكد الأهالى بالمنطقة والمسجد أن الشيخ على الرغم من كبر سنه إلا أنه حافظ على أن يؤم الناس فى الصلاة، إلى جانب تقديم النصح والإرشاد لهم، كما كان يحبه الأطفال بالمنطقة وكانوا يطلقون عليه "جدو حافظ"، حيث كان الجميع يعتبره جدا وأبا لهم.

وتابع الأهالى، أن الشيخ كان يقيم فى مسجد الشهداء بالسويس منذ ما يزيد عن 50 عاما، ومن خلال هذا المسجد ساعد الشيخ أبطال المقاومة الشعبية فى حرب أكتوبر 1973، كما شهد المسجد العديد من البطولات لأبطال المقاومة الشعبية بمحافظة السويس، ويوجد بالدور الثانى بالمسجد مكتب ومكان إقامة الشيخ الراحل.

وكان الشيخ حافظ سلامة قد تم نقله من السويس لمستشفى الدمرداش فى القاهرة بسبب تدهور حالته الصحية، قبل أن يتوفى مساء اليوم.

وأعلنت أسرة الشيخ حافظ أنه سيتم تشيع الجنازة غدا من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس، وسيتم دفنه بمقابر السويس الجديدة.



مسجد-الشهداء-بالسويس-مقر-إقامة-الشيخ-حافظ-سلامة



مسجد-الشهداء-مقر-الشيخ-حافظ-سلامة



مسجد-الشهداء-من-الخارج



مسجد-الشيخ-حافظ-سلامة-من-الداخل