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غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:53 م
غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة طقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء:  القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة.

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