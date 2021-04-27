ضبط 1680 كيلو فسيخ فاسد بالمنيا وتحرير 326 محضرا تموينيا بالمنوفية

المنيا – حسن عبد الغفار – المنوفية – محمود شاكر

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، عن ضبط 84 صفيحة "فسيخ" بإجمالى وزن 1680 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمركز مغاغة، خلال الحملات التفتيشية والرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع إدارة التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والمعروضات على المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لضبط الأسواق واحكام الرقابة على المواد الغذائية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بخاصة مع قرب حلول أعياد شم النسيم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان على تكثيف الحملات التفتيشية على أسواق عرض وبيع الأسماك المجمدة والمملحة، واسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن، بكافة مراكز المحافظة، لضبط السوق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

و فى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لرؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة تكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المواطنين والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالأسواق والمواقف والكافيهات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة لمتابعة ورصد أى مخالفات بشوارع المدينة و وإزالة الإشغالات والتعديات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وأسفرت الحملة عن تحرير(11) محضر إشغال طريق وكذا (5) محاضر عدم ارتداء كمامة ، كما قامت الوحدة المحلية باسطنها بعمل حملة تفتيشية لضبط الأسواق والمرور على المحلات وتم تحرير (4) محاضر عدم ترخيص و (2) عدم إعلان وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم شن حملة مكبرة بمركز شبين الكوم والقرى التابعة له بقرية المصيلحة ميت الموز و شبراباص على المقاهى والمحلات العامة لفحص التراخيص والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق المقررة وتم إزالة الإشغالات و التعديات التى تعوق الطريق ، كما قامت رئاسة حى غرب شبين الكوم بحملة للمرور على المقاهى والمواقف وتم ضبط بعض المقاهى تقدم الشيشة و تم مصادرة 23 شيشة و 38 غرامة عدم ارتداء كمامة وتحرير 11 محضر إشغال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تفعيلاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى سياق متصل شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكبرة بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 255 محضر تموينى تنوع ما بين 117 محضر مخالفات مخابز و 138 محضر أسواق، مشيرا إلى أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضرين جنح بناحية جروان أحدهما ضد صاحب محل بقالة لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط طن أرز و(500) كجم دقيق فاخر مجهول المصدر والآخر ضد صاحب مستودع لبيع مواد البناء لحيازته وعرضه حديد تسليح مجهول المصدر وتم ضبط 10 طن حديد، فضلا عن تحرير جنح بناحية تلوانه ضد صاحب مصنع بلاستيك لإدارته النشاط بدون الحصول على تراخيص وكذا استخدام مواد خام مجهولة المصدر، كما أسفرت الحملة عن تحرير محضرين جنح بمركز أشمون ضد أصحاب محلات جزارة أحدهما بناحية الفرعونية والآخر ناحية سنتريس وتم ضبط 41 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر، كما تم تحرير محضر جنح بناحية بندر أشمون ضد القائم بالبيع بمحل دواجن لقيامه بحقن الدواجن المذبوحة بالمياه وتم ضبط 93 كجم دواجن محقونة بالمياه وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تكثيف حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية وفرض سيادة القانون ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين وتحقيق الصالح العام.