اليوم السابع
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صلاة الجنازة على جثمان حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس.. فيديو وصور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:39 م
صلاة الجنازة على جثمان حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس.. فيديو وصور
السويس- سيد نون

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أدى أهالى السويس صلاة الجنازة على جثمان الشيخ حافظ سلامة بالمسجد الكبير فى السويس، وذلك وسط حالة من الحزن على فراق قائد المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة.
 
 
وكان الأهالى قد توافدواعلى المسجد الكبير قبل قليل، للمشاركة فى تشييع جثمان الشيخ حافظ سلامة، والذى توفى عمر يناهز92 عاما بعد تدهور حالته الصحة ونقله إلى المستشفى.
 
وكان الشيخ حافظ سلامة قد تم نقله من السويس لمستشفى الدمرداش فى القاهرة بسبب تدهور حالته الصحية، قبل أن تعلن أسرته وفاته، وأنه سيتم تشييع الجنازة  المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس، وسيتم دفنه بمقابر السويس الجديدة.
 
والشيخ حافظ سلامه أحد أشهر الشخصيات المصرية الشعبية، وذلك لدوره فى المقاومة ضد الأخطار التى هددت مصر، حيث أكد الأهالى، أن الشيخ كان يقيم فى مسجد الشهداء بالسويس منذ ما يزيد عن 50 عاما، ومن خلال هذا المسجد ساعد الشيخ أبطال المقاومة الشعبية فى حرب أكتوبر 1973، كما شهد المسجد العديد من البطولات لأبطال المقاومة الشعبية بمحافظة السويس، ويوجد بالدور الثانى بالمسجد مكتب ومكان إقامة الشيخ الراحل.
 
صلاة-الجنازة
صلاة-الجنازة

من-صلاة-الجنازة
من-صلاة-الجنازة

وصول-جثمان-الشيخ-حافظ-سلامة
وصول-جثمان-الشيخ-حافظ-سلامة

 


الشيخ حافظ سلامة

حافظ سلامة

حافظ سلامه

وفاه الشيخ حافظ سلامه

الشيخ حافظ سلامه

مسجد حافظ سلامه

جنازة حافظ سلامه

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